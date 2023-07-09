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Haberler Galeri Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı başladı mı? VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023! ÖTV'siz, KDV'siz iphone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı...

Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı başladı mı? VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023! ÖTV'siz, KDV'siz iphone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı...

"Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak?" sorusu sorgulanmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete yayımlanan kararla birlikte yurt dışından getirilen telefon kullanım izin harcı 20 bin TL'ye yükseltildi. Öte yandan Başkan Erdoğan, öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar alımlarında vergi muafiyeti sağlanacağını açıklamıştı. Bu açıklama sonrası, vergisiz telefon fiyatları hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, "iPhone 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar olacak?" İşte 2023 ÖTV'siz KDV'siz iphone fiyatları güncel liste 2023!

Giriş Tarihi: 09.07.2023 11:50
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Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı başladı mı? VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023! ÖTV’siz, KDV’siz iphone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı...

"Öğrencilere vergisiz iphone satışı başladı mı, ne zaman başlayacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar satışı olacağını açıklayan Başkan Erdoğan, "Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız" dedi. Vergisiz telefon fiyatları hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, "iPhone 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar olacak?" İşte 2023 vergisiz iphone fiyatları...

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GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı başladı mı? VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023! ÖTV’siz, KDV’siz iphone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı...

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerine yer vermişti.

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Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı başladı mı? VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023! ÖTV’siz, KDV’siz iphone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı...

Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonu ve bilgisayardan yararlanabilecek. Ancak konuya ilişkin henüz net bir tarih açıklaması gelmedi.

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Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı başladı mı? VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023! ÖTV’siz, KDV’siz iphone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı...

VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI NE KADAR?

Vergisiz iPhone 14 128 GB fiyatının 27 bin, iPhone 14 Pro Max 1 TB fiyatının ise 65 bin seviyelerinde olması bekleniyor.

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Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı başladı mı? VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023! ÖTV’siz, KDV’siz iphone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı...

GÜNCEL IPHONE TELEFON FİYATLARI

Apple 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ürünlerinde fiyat artışına gitti.