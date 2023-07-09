Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı başladı mı? VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023! ÖTV'siz, KDV'siz iphone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı...

"Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak?" sorusu sorgulanmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete yayımlanan kararla birlikte yurt dışından getirilen telefon kullanım izin harcı 20 bin TL'ye yükseltildi. Öte yandan Başkan Erdoğan, öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar alımlarında vergi muafiyeti sağlanacağını açıklamıştı. Bu açıklama sonrası, vergisiz telefon fiyatları hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, "iPhone 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar olacak?" İşte 2023 ÖTV'siz KDV'siz iphone fiyatları güncel liste 2023!