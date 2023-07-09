09 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tarih verdi: CHP'de kıyamet kopacak! Kemal Bey'i döverler

Tarih verdi: CHP'de kıyamet kopacak! Kemal Bey'i döverler

CHP'de değişim tartışmaları sürüyor. Kılıçdaroğlu mu, yoksa İmamoğlu mu istediğini alacak? Genel başkanlık değişimi olacak mı? Partide kim ne istiyor? Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç ve Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faik Tanrıkulu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 09.07.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 13:49
  • 1
  • 27
Tarih verdi: CHP’de kıyamet kopacak! Kemal Bey’i döverler

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hezimetle ayrılan CHP'de değişim rüzgarları esmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 27
Tarih verdi: CHP’de kıyamet kopacak! Kemal Bey’i döverler

Kılıçdaroğlu mu, yoksa İmamoğlu mu istediğini alacak? Genel başkanlık değişimi olacak mı? Partide kim ne istiyor? Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç ve Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faik Tanrıkulu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

  • 3
  • 27
Tarih verdi: CHP’de kıyamet kopacak! Kemal Bey’i döverler

"YAZA YAZA BEN BIKTIM"

Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç: Böyle bir günde küresel olayların konuşulduğu dünyanın yeniden şekillendiği bir dönemde Türkiye'deki muhalefete bakar mısınız, içler acısı durum. Yaza yaza ben bıktım 30 seneden beri. Ne olacak bu CHP'nin hali diye.

  • 4
  • 27
Tarih verdi: CHP’de kıyamet kopacak! Kemal Bey’i döverler

Atatürk'ün kurduğu parti böyle mi olmalıydı? Antiemperyalist, emperyalistlere karşı savaş vermiş bir Atatürk'ün partisi bugün nerelere savrulmuş.

  • 5
  • 27
Tarih verdi: CHP’de kıyamet kopacak! Kemal Bey’i döverler

Batı'nın gözüne bakan ABD'nin Londra'nın Berlin'in verdiği planlarla hareket eden muhalefet böyle devam edebilir mi? Etmemesi lazım.