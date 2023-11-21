HaberlerGaleriArnavutköy Yenişehir Evleri kura sonuçları, isim listesi ne zaman açıklanacak? THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ SON DURUM 2023! 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı!
Arnavutköy Yenişehir Evleri kura sonuçları, isim listesi ne zaman açıklanacak? THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ SON DURUM 2023! 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı!
"Emlak Konut THY kura sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Başvuru süreci 2 Haziran tarihinde tamamlanan Arnavutköy Yenişehir sosyal konut projesi hakkında detaylar merak ediliyor. Proje kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 daireler kura çekilişi ile satılacak. Ev sahibi olmak isteyenler, THY Emlak Konut başvuru sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? sorusunu gündeme getiriyor. İşte, Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekiliş sonuçları son durum 2023!