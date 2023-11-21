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Haberler Galeri Arnavutköy Yenişehir Evleri kura sonuçları, isim listesi ne zaman açıklanacak? THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ SON DURUM 2023! 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı!

Arnavutköy Yenişehir Evleri kura sonuçları, isim listesi ne zaman açıklanacak? THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ SON DURUM 2023! 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı!

"Emlak Konut THY kura sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Başvuru süreci 2 Haziran tarihinde tamamlanan Arnavutköy Yenişehir sosyal konut projesi hakkında detaylar merak ediliyor. Proje kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 daireler kura çekilişi ile satılacak. Ev sahibi olmak isteyenler, THY Emlak Konut başvuru sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? sorusunu gündeme getiriyor. İşte, Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekiliş sonuçları son durum 2023!

Giriş Tarihi: 09.07.2023 10:46
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Arnavutköy Yenişehir Evleri kura sonuçları, isim listesi ne zaman açıklanacak? THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ SON DURUM 2023! 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı!

"THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kuraları çekildi mi?" sorusunun cevabı araştırma konusu oldu. Emlak Konut Arnavutköy konut kura sonuçları son durum hakkında detaylar merak ediliyor. Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy kura çekilişi ardında 1+1, 2+1, 3+1 daireler satışa sunulacak. Peki, THY Emlak Konut başvuru sonuçları belli oldu mu? Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi son durum...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arnavutköy Yenişehir Evleri kura sonuçları, isim listesi ne zaman açıklanacak? THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ SON DURUM 2023! 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı!

THY EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY PROJESİ

Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı'na yakın konumda, hayata geçirilecek. Yenişehir Evleri Arnavutköy, sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını bünyesinde barındıracak büyük bir şehir vizyonuyla hayata geçiyor.

Sakinlerinin ihtiyaç duyacağı her şey düşünülerek planlanan projede sosyal alanlardan kültürel alanlara, ibadethanelerinden pazar alanlarına kadar tüm imkanlar yer alıyor.

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Arnavutköy Yenişehir Evleri kura sonuçları, isim listesi ne zaman açıklanacak? THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ SON DURUM 2023! 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı!

Sosyal Konut Projesi kapsamında, kampanyaya sadece ilk evini alacaklar müracaat edebildi ve başvuru için herhangi bir ücret alınmadı.

Başvurular "www.emlakkonut.com.tr" adresinden 2 Haziran 2023 tarihinde tamamlandı.

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

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Arnavutköy Yenişehir Evleri kura sonuçları, isim listesi ne zaman açıklanacak? THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ SON DURUM 2023! 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı!

Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

Projeden yararlanmak için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

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Arnavutköy Yenişehir Evleri kura sonuçları, isim listesi ne zaman açıklanacak? THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ SON DURUM 2023! 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı!

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY BAŞVURUSU İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

THY Emlak Konut Arvavutköy projesi kura başvuruları Emlak Konut Online İşlemler, "Kura İşlemleri" ekranından iptal edilebiliyor.