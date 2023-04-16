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Haberler Galeri Üniversite öğrencilerine vergi muafiyeti ne zaman? Cep telefonu ve bilgisayar indirimli mi satılacak? Başkan Erdoğan'dan ücretsiz internet müjdesi!

Üniversite öğrencilerine vergi muafiyeti ne zaman? Cep telefonu ve bilgisayar indirimli mi satılacak? Başkan Erdoğan'dan ücretsiz internet müjdesi!

"Üniversite öğrencilerine vergi muafiyeti ne zaman?" sorusu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günler AK Parti seçim beyannamesini açıklayan Erdoğan, tek tek müjdeleri sıraladı. Gençlere ücretsiz internet verileceğini ifade eden Erdoğan ilk kez cep telefonu ve bilgisayar alacaklara vergi muafiyeti olacağını açıkladı. Peki, Vergi muafiyeti nedir? Cep telefonu ve bilgisayar vergisiz mi olacak, ne zaman? İşte, konuya dair son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 16.04.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 11:20
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Üniversite öğrencilerine vergi muafiyeti ne zaman? Cep telefonu ve bilgisayar indirimli mi satılacak? Başkan Erdoğan’dan ücretsiz internet müjdesi!

Öğrencilere ücretsiz ünternet müjdesi! AK Parti seçim beyannamesini açıklayan Başkan Recep Erdoğan gençlere ücretsiz internet verileceğini, cep telefonu ve bilgisayar alacaklara vergi muafiyeti olacağını açıkladı.Yapılan açılamalar sonrası sonrasında cep telefonu vergisi ve ücretsiz internet hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ve vergi muafiyeti hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üniversite öğrencilerine vergi muafiyeti ne zaman? Cep telefonu ve bilgisayar indirimli mi satılacak? Başkan Erdoğan’dan ücretsiz internet müjdesi!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GENÇLERE BİLGİSAYAR VE CEP TELEFONU MÜJDESİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 cigabayt ücretsiz internet vereceğiz" diye konuştu.

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Üniversite öğrencilerine vergi muafiyeti ne zaman? Cep telefonu ve bilgisayar indirimli mi satılacak? Başkan Erdoğan’dan ücretsiz internet müjdesi!

AYLIK 10 GB İNTERNET İMKANI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Üniversiteli gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet erişim imkanı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

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Üniversite öğrencilerine vergi muafiyeti ne zaman? Cep telefonu ve bilgisayar indirimli mi satılacak? Başkan Erdoğan’dan ücretsiz internet müjdesi!

ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ VE İNDİRİMLİ OLACAK

Üniversiteli gençlerimize "Gençlik Kartı" uygulamasını başlatacağız. Bu karta sahip olan gençlerimize tiyatro, Sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanma imkanı getireceğiz.

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Üniversite öğrencilerine vergi muafiyeti ne zaman? Cep telefonu ve bilgisayar indirimli mi satılacak? Başkan Erdoğan’dan ücretsiz internet müjdesi!

2023 CEP TELEFONU VERGİSİ NE KADAR?

Telefonların vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla %1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, %12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve %18 oranında KDV alınıyor. Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişiyor.