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Sanat eseri gibi...Bilim insanları yeni bir şehir keşfetti! Sadece karıncalar yaşıyor! Yollar, otobanlar,
Sadece karıncalar yaşıyor. Arkeologların inanılmaz keşfi görenleri şaşkına çevirdi. Şehrin içerisinde otobanlar, patikalar ve binden fazla oda bulundu. Bilim insanlarının haftalar süren kazısıyla ortaya çıkan karınca şehrinin eşi benzeri olmaması dikkat çekti. Karıncaların yuvasını görüntülemek için kanallara 3 gün boyunca beton döküp, 40 ton toprak kazdılar. İşte, adeta sanat eserine benzeyen karıncalar şehrinden görüntüler...
Giriş Tarihi: 16.04.2023 12:14Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 12:14