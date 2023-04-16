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Sanat eseri gibi...Bilim insanları yeni bir şehir keşfetti! Sadece karıncalar yaşıyor! Yollar, otobanlar,

Sadece karıncalar yaşıyor. Arkeologların inanılmaz keşfi görenleri şaşkına çevirdi. Şehrin içerisinde otobanlar, patikalar ve binden fazla oda bulundu. Bilim insanlarının haftalar süren kazısıyla ortaya çıkan karınca şehrinin eşi benzeri olmaması dikkat çekti. Karıncaların yuvasını görüntülemek için kanallara 3 gün boyunca beton döküp, 40 ton toprak kazdılar. İşte, adeta sanat eserine benzeyen karıncalar şehrinden görüntüler...

Giriş Tarihi: 16.04.2023 12:14 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 12:14
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Sanat eseri gibi...Bilim insanları yeni bir şehir keşfetti! Sadece karıncalar yaşıyor! Yollar, otobanlar,

Arkeologlar tarafından keşfedilen karıncalar şehri gönrenleri hayrete düşürdü. Terk edilme halde bulunan şehrin mimarisi göz kamaştırdı. Yaklaşık 14 bin türü olduğu düşünülen karıncaların dünya genelindeki nüfusu ise uzun zamandır merak ediliyor.Karınca şehrinin içinde otobanlar, yan yollar, patikalar ve binden fazla oda yer aldı. Bilim insanlarının haftalar süren kazısıyla ortaya çıkan karınca şehrinden eşsiz görüntüler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sanat eseri gibi...Bilim insanları yeni bir şehir keşfetti! Sadece karıncalar yaşıyor! Yollar, otobanlar,

Brezilya'da terk edilmiş bir karınca yuvası tespit edildi. Karınca şehrinin içinde otobanlar, yan yollar, patikalar ve binden fazla oda yer aldı.

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Sanat eseri gibi...Bilim insanları yeni bir şehir keşfetti! Sadece karıncalar yaşıyor! Yollar, otobanlar,

Bilim insanlarının haftalar süren kazısıyla ortaya çıkan karınca şehrinin eşi benzeri olmaması dikkat çekti. Bir mimarın elinden çıkmış gibi görülen bu karınca şehri, görenleri hayran bıraktı.

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Sanat eseri gibi...Bilim insanları yeni bir şehir keşfetti! Sadece karıncalar yaşıyor! Yollar, otobanlar,

Karınca yuvasını görüntülemek isteyen bilim insanları terk edilen yuvayı ortaya çıkarmak için beton kullandı ve bölgeye beton döktü.

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Sanat eseri gibi...Bilim insanları yeni bir şehir keşfetti! Sadece karıncalar yaşıyor! Yollar, otobanlar,

Bu beton sayesinde karınca yuvasının daha doğrusu karınca şehrinin görüntüleri ortaya çıktı. Betonun ardından toprak kısımlar kazılınca karınca yuvasının 67 metre karelik bir alanı kapsadığı belirlendi.