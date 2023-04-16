Sanat eseri gibi...Bilim insanları yeni bir şehir keşfetti! Sadece karıncalar yaşıyor! Yollar, otobanlar,

Arkeologlar tarafından keşfedilen karıncalar şehri gönrenleri hayrete düşürdü. Terk edilme halde bulunan şehrin mimarisi göz kamaştırdı. Yaklaşık 14 bin türü olduğu düşünülen karıncaların dünya genelindeki nüfusu ise uzun zamandır merak ediliyor.Karınca şehrinin içinde otobanlar, yan yollar, patikalar ve binden fazla oda yer aldı. Bilim insanlarının haftalar süren kazısıyla ortaya çıkan karınca şehrinden eşsiz görüntüler...