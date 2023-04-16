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Haberler Galeri İsyancı CHP’liler kime oy verecek? Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifakları planı bozdu | Bütün partileri bitirme noktasına getirdi

İsyancı CHP’liler kime oy verecek? Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifakları planı bozdu | Bütün partileri bitirme noktasına getirdi

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, son 13 yılda 11 seçim kaybettikten sonra kendisini aday yaptırırken, CHP dahil bütün partileri bitirme noktasına getirdi. Masada yer alan CHP, İYİ Parti, Saadet, Deva ve Gelecek Partisi... Hiçbirinin seçmeni "gönül rahatlığıyla" sandık başına gitmeyecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olduğu süreçte kazanacağı zannıyla attığı tüm adımlar ve ilke gözetmeksizin yaptığı ittifaklar büyük bir küskünler ordusu oluşturdu. Peki 7'li koalisyon masasının küskünleri kime oy verecek? Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımı bu seçimde tutacak mı? Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bu konuyla ilgili bir yazıyı köşesine taşıdı.

Giriş Tarihi: 16.04.2023 08:29 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 08:29
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İsyancı CHP’liler kime oy verecek? Kemal Kılıçdaroğlu’nun ittifakları planı bozdu | Bütün partileri bitirme noktasına getirdi

CHP listelerini "Atatürk düşmanları"na ve sağ partilere, İyi Parti de FETÖ'ye kucak açtığı ve süreci doğru yönetemediği, AK Parti'yi tırtıklamak için kurulan DEVA ve Gelecek partileri ise CHP'ye sığındıkları için hiçbirinin seçmeni "gönül rahatlığıyla" sandık başına gitmeyecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İsyancı CHP’liler kime oy verecek? Kemal Kılıçdaroğlu’nun ittifakları planı bozdu | Bütün partileri bitirme noktasına getirdi

Bu tablonun mimarı da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu...

Son 13 yılda 11 seçim kaybettikten sonra kendisini aday yaptırdı ama bunun karşılığında da CHP dâhil bütün partileri bitirme noktasına getirdi.

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İsyancı CHP’liler kime oy verecek? Kemal Kılıçdaroğlu’nun ittifakları planı bozdu | Bütün partileri bitirme noktasına getirdi

Tabii hakkını teslim edelim, Kılıçdaroğlu CHP'yi bu noktaya bugün isyan edenlerin gözlerinin içine baka baka getirdi. Stratejisini hiç saklamadı. Terör ve şiddet üreten PKK'yla ilişkisi bilindiği halde, "Her CHP'li evden bir oy HDP'ye verilsin" denildiğinde hiçbir CHP'li itiraz etmedi.

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İsyancı CHP’liler kime oy verecek? Kemal Kılıçdaroğlu’nun ittifakları planı bozdu | Bütün partileri bitirme noktasına getirdi

HDP'lilerin "Kürt düşmanı" dedikleri İyi Parti'yi barajı aştırmak için 15 milletvekili gönderdiğinde de kimse dönüp, "Ne yapıyorsun?" demedi. Partisini güçlendirmek yerine onları güçlendirdi.

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İsyancı CHP’liler kime oy verecek? Kemal Kılıçdaroğlu’nun ittifakları planı bozdu | Bütün partileri bitirme noktasına getirdi

Bir anlamda CHP'yi o partilere mahkûm etti. Tabii o "sağcı" partilerin CHP'ye mahkûmiyeti de bambaşka bir rezalet.
Bugün bağıran, isyan eden CHP'lilerin hiçbiri, ulusalcı Birgül Ayman Güler 2014 yılında, "Partimiz cemaatle ittifak yaptı" dediğinde ona destek vermedi. Hiçbiri, yakın geçmişte CHP'nin grup başkanvekilliğini de yapan Yılmaz Ateş'in, "FETÖ partimizi esir aldı" uyarısına da kulak asmadı, ihraç edilmesine ses çıkarmadı.