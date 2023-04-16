İsyancı CHP’liler kime oy verecek? Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifakları planı bozdu | Bütün partileri bitirme noktasına getirdi

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, son 13 yılda 11 seçim kaybettikten sonra kendisini aday yaptırırken, CHP dahil bütün partileri bitirme noktasına getirdi. Masada yer alan CHP, İYİ Parti, Saadet, Deva ve Gelecek Partisi... Hiçbirinin seçmeni "gönül rahatlığıyla" sandık başına gitmeyecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olduğu süreçte kazanacağı zannıyla attığı tüm adımlar ve ilke gözetmeksizin yaptığı ittifaklar büyük bir küskünler ordusu oluşturdu. Peki 7'li koalisyon masasının küskünleri kime oy verecek? Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımı bu seçimde tutacak mı? Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bu konuyla ilgili bir yazıyı köşesine taşıdı.

Giriş Tarihi: 16.04.2023 08:29 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 08:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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