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Haberler Galeri Üniversite öğrencilerine her ay 300 TL! VGM yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?

Üniversite öğrencilerine her ay 300 TL! VGM yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?

VGM yükseköğrenim burs başvuruları başladı. 2020 yılına ilişkin üniversite öğrencileri için verilecek burslar için başvurular alınıyor. VGM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 yükseköğrenim burs miktarı 300 TL olarak açıklandı. Burs almaya hak kazanan öğrencilere eğitim döneminde her ay 300 TL burs verilecek. Peki, 2020 VGM yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır? VGM üniversite bursu kimler başvurabilir? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 15.10.2020 11:08 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 11:13
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Üniversite öğrencilerine her ay 300 TL! VGM yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?

VGM yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır? 2020 VGM yükseköğrenim burs başvuruları başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirli şartları taşıyan öğrencilere karşılıksız burs veriliyor. Bu seneki burs miktarının 300 TL olduğu açıklandı. Yükseköğrenim burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler detayları araştırıyor. Peki, VGM yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır? Yükseköğrenim bursuna kimler başvurabilir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üniversite öğrencilerine her ay 300 TL! VGM yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2020-2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs başvuruları 15-30 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak.

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Üniversite öğrencilerine her ay 300 TL! VGM yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM yükseköğrenim başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Bir önceki başvurulara göre sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Üniversite öğrencilerine her ay 300 TL! VGM yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?

VGM BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

2020-2021 eğitim yılı belirlenen tarihler aralığında www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvurular alınacak. Öğrenciler başvuru formu aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilecekler.

YÜKSEKÖĞRENİM VGM BURS BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

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Üniversite öğrencilerine her ay 300 TL! VGM yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?

2020 VGM BURS MİKTARI NE KADAR?

2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.