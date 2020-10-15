Üniversite öğrencilerine her ay 300 TL! VGM yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?

VGM yükseköğrenim burs başvuruları başladı. 2020 yılına ilişkin üniversite öğrencileri için verilecek burslar için başvurular alınıyor. VGM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 yükseköğrenim burs miktarı 300 TL olarak açıklandı. Burs almaya hak kazanan öğrencilere eğitim döneminde her ay 300 TL burs verilecek. Peki, 2020 VGM yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır? VGM üniversite bursu kimler başvurabilir? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 15.10.2020 11:08 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 11:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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