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15 Ekim 2020, Perşembe
Haberler Galeri Bakanlık açıkladı: Yıldırım-13 Bestler Dereler operasyonu başladı
Bakanlık açıkladı: Yıldırım-13 Bestler Dereler operasyonu başladı
İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Yıldırım-13 Bestler Dereler operasyonunun başladığını duyurdu.
Giriş Tarihi: 15.10.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 12:02