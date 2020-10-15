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Haberler Galeri Son dakika: KPSS 2020/12 tercih sonuçları sorgulama! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yerleştirmeleri...

Son dakika: KPSS 2020/12 tercih sonuçları sorgulama! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yerleştirmeleri...

Son dakika... KPSS 2020/12 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sözleşmeli personel alımı için KPSS 2020/12 tercih işlemleri 02-07 Ekim 2020 tarihleri arasında alındı. Tercih bildiriminde bulunan adaylar ÖSYM'nin resmi internet adresinden sonuçlarını görüntüleyebilecekler. Peki, KPSS 2020/12 tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları...

Giriş Tarihi: 15.10.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 10:54
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Son dakika: KPSS 2020/12 tercih sonuçları sorgulama! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yerleştirmeleri...

KPSS 2020/12 tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, KPSS 2020/12 ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sözleşmeli personel alımı yerleştirmelerinin tamamlandığı bildirildi. Buna göre, tercih apan 6 bin 333 adaydan 50 kişi boş kontenjanlara yerleştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercih sonuçları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS 2020/12 tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: KPSS 2020/12 tercih sonuçları sorgulama! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yerleştirmeleri...

KPSS 2020/12 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

02-07 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/12 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecekler.

KPSS 2020/12 YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...

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Son dakika: KPSS 2020/12 tercih sonuçları sorgulama! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yerleştirmeleri...

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Ön lisans ve lisans mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği sözleşmeli pozisyonlar şu şekilde:

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Son dakika: KPSS 2020/12 tercih sonuçları sorgulama! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yerleştirmeleri...

TABLO-1. Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Pozisyonlar

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Son dakika: KPSS 2020/12 tercih sonuçları sorgulama! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yerleştirmeleri...

TABLO-2. Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Pozisyonlar