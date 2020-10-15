KPSS 2020/12 tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, KPSS 2020/12 ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sözleşmeli personel alımı yerleştirmelerinin tamamlandığı bildirildi. Buna göre, tercih apan 6 bin 333 adaydan 50 kişi boş kontenjanlara yerleştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercih sonuçları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS 2020/12 tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları...