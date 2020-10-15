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Son dakika: KPSS 2020/12 tercih sonuçları sorgulama! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yerleştirmeleri...
Son dakika... KPSS 2020/12 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sözleşmeli personel alımı için KPSS 2020/12 tercih işlemleri 02-07 Ekim 2020 tarihleri arasında alındı. Tercih bildiriminde bulunan adaylar ÖSYM'nin resmi internet adresinden sonuçlarını görüntüleyebilecekler. Peki, KPSS 2020/12 tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları...
Giriş Tarihi: 15.10.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 10:54
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