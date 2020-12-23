28 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Üniversite öğrencilerine büyük müjde! 2021 KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar oldu? Başkan Erdoğan açıkladı

Üniversite öğrencilerine büyük müjde! 2021 KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar oldu? Başkan Erdoğan açıkladı

Son dakika... KYK burs ve kredi ücreti ne kadar oldu? Yükseköğrenim öğrencilerine yönelik verilen burs ve kredi ücretlerinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan üniversite öğrencilerine müjdeli haberi duyurdu. Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada burs ücretlerinde artış olacağını ve ocak ayı itibarıyla zamlı ücretin uygulanacağını bildirdi. Peki, 2021 KYK burs ücreti ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 23.12.2020 13:29 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 11:14
  • 1
  • 12
Üniversite öğrencilerine büyük müjde! 2021 KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar oldu? Başkan Erdoğan açıkladı

Son dakika... 2021 KYK burs ve kredi ücreti ne kadar oldu? Yeni yıla sayılı günler kala KYK burs ve kredi ücretlerinde artış yaşandı. AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerine bir müjde vermek istediğini söyleyerek, burs ücretlerinde artış yapılacağını dile getirdi. Peki, 2021 KYK burs ve kredi ücreti ne kadar oldu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Üniversite öğrencilerine büyük müjde! 2021 KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar oldu? Başkan Erdoğan açıkladı

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burs ücretleri ile ilgili şöyle dedi:

"Üniversite öğrencilerine müjde vermek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımız vasıtasıyla 2021 yılında öğrencilerimize vereceğimiz kredi ve burs miktarını belirledik. Önümüzdeki yıl ise lisansta bu rakamı 550'den 650 TL'ye çıkarmış bulunuyoruz. 1100 TL olan Yüksek Lisans'ı 1300 TL'ye, Doktora'da ise 1650 TL olan ödemeyi 1950 TL'ye çıkarmış oluyoruz."

  • 3
  • 12
Üniversite öğrencilerine büyük müjde! 2021 KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar oldu? Başkan Erdoğan açıkladı

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

  • 4
  • 12
Üniversite öğrencilerine büyük müjde! 2021 KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar oldu? Başkan Erdoğan açıkladı

BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

  • 5
  • 12
Üniversite öğrencilerine büyük müjde! 2021 KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar oldu? Başkan Erdoğan açıkladı

* Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
* Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
* Yabancı uyruklu öğrenciler,
* Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
* Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
* Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
* Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
* Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
* Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.