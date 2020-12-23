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Üniversite öğrencilerine büyük müjde! 2021 KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar oldu? Başkan Erdoğan açıkladı
Son dakika... KYK burs ve kredi ücreti ne kadar oldu? Yükseköğrenim öğrencilerine yönelik verilen burs ve kredi ücretlerinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan üniversite öğrencilerine müjdeli haberi duyurdu. Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada burs ücretlerinde artış olacağını ve ocak ayı itibarıyla zamlı ücretin uygulanacağını bildirdi. Peki, 2021 KYK burs ücreti ne kadar oldu? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 23.12.2020 13:29 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 11:14
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