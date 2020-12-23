BİLİM KURULU ÜYESİNDEN AÇIKLAMA

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, okulların yine sırayla açılmasının doğru olacağına dikkat çekerek, "Önce ana sınıfları, ilkokul 1 öğrencileri, daha sonrasında ilkokulun diğer sınıfları, orta sonda olup sınava girecek çocuklar, lise sonda olup sınava girecek çocukların açılması daha doğru olacaktır. Burada tabii bir başka husus da üniversiteler meselesi. Üniversitelerin büyük bölümü uzaktan eğitim yapıyor, üniversitenin kendisine bırakılmış durumda şu anda. Üniversite öğrencileri için de her üniversitenin şubat dönemini değerlendirip, bu dönemdeki vakaların, hastaların gidişatına göre karar verecekleri düşüncesindeyim. Üniversiteler ile okulların açılmasını bir tutmamak gerekiyor. Üniversiteler açıldığı zaman yüz yüze, çok fazla insan bir araya gelecek. Gençler farklı illerden gelecekler, bir arada olacaklar, sosyal mekanlarda buluşacaklar. Okullarda böyle değil. Özellikle ilk ve ortaokullarda dışarı ile temas daha sınırlı olduğu için okullar açılıyor" dedi.