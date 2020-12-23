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18 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK son durum: 2. dönem üniversiteler açılacak mı? Bahar dönemi üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? YÖK son durum: 2. dönem üniversiteler açılacak mı? Bahar dönemi üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? Son dakika... Üniversiteler ne zaman açılacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamında online eğitime geçen üniversitelerde yüz yüze eğitimin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Yeni yıla girmemize kısa süre kala en çok araştırılan konular arasında ikinci dönem eğitim sürecinin nasıl ilerleyeceği oldu. Bu kapsamda üniversitelerin açılış tarihi için açıklama bekleniyor. Peki, 2. dönem üniversiteler açılacak mı? Bahar dönemi üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 23.12.2020 12:40 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 17:15
Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında bir takım tedbirler alınmıştı. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve liseler gibi üniversiteler de online eğitime geçmişti. Yılbaşı için geri sayım başlarken, yüz yüze eğitim konusunda son gelişmeler araştırılıyor. Peki, 2. dönem üniversiteler açılacak mı? Bahar dönemi üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Bugün gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Fahrettin Koca'nın üniversitelerle ilgili açıklama yapması bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
BİLİM KURULU ÜYESİNDEN AÇIKLAMA
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, okulların yine sırayla açılmasının doğru olacağına dikkat çekerek,
"Önce ana sınıfları, ilkokul 1 öğrencileri, daha sonrasında ilkokulun diğer sınıfları, orta sonda olup sınava girecek çocuklar, lise sonda olup sınava girecek çocukların açılması daha doğru olacaktır. Burada tabii bir başka husus da üniversiteler meselesi. Üniversitelerin büyük bölümü uzaktan eğitim yapıyor, üniversitenin kendisine bırakılmış durumda şu anda. Üniversite öğrencileri için de her üniversitenin şubat dönemini değerlendirip, bu dönemdeki vakaların, hastaların gidişatına göre karar verecekleri düşüncesindeyim. Üniversiteler ile okulların açılmasını bir tutmamak gerekiyor. Üniversiteler açıldığı zaman yüz yüze, çok fazla insan bir araya gelecek. Gençler farklı illerden gelecekler, bir arada olacaklar, sosyal mekanlarda buluşacaklar. Okullarda böyle değil. Özellikle ilk ve ortaokullarda dışarı ile temas daha sınırlı olduğu için okullar açılıyor" dedi. BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında,
"İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." demişti. Ancak yeni tedbirlerle beraber yeniden online eğitim sistemine geçildi. YÖK AŞILAMA PROGRAMINDA ÜNİVERSİTELERE DE ÖNCELİK TALEP ETTİ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Sağlık Bakanlığından, üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde görevli akademik personel, sağlık çalışanları ve yükseköğretim kurumlarında görevli akademik ve idari personelin öncelikli olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama programına dahil edilmesini istedi.
YÖK, Sağlık Bakanlığına Kovid-19 aşılama programına ilişkin önerilerini içeren bir yazı gönderdi.