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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri İçişleri Bakanlığı yılbaşı genelgesi: 2021 yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? İçişleri Bakanlığı yılbaşı genelgesi: 2021 yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Son dakika... Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor? Türkiye'de son 24 saatte 192.316 Kovid-19 testi yapıldı, 19.256 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3.309 olarak kayda geçti, 251 kişi yaşamını yitirdi. Covid-19 tedbirleri kapsamında yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili genelge yayımlandı. Peki, 2021 yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 23.12.2020 14:14 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 13:18
Son dakika... Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Türkiye'de son 24 saatte 32.110 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1.866.815'e yükseldi. Yılbaşı için geri sayım başlarken, pandemi nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları merak ediliyor. Yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, 2021 yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. 3 gün sürecek kısıtlama 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
OTELLERDE YILBAŞI KUTLAMASI OLACAK MI?
İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen "Otel/Konaklama Tesislerinde Yılbaşı Programları" konulu genelgeye göre, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında otel ve konaklama tesislerinde yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, daha önce illere gönderilen genelgeyle otel ve konaklama tesisleri içerisinde bulunan lokanta/restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine hizmet verebilecekleri ve bu faaliyetin devamı sırasında uyulması gereken kuralların belirlendiği hatırlatıldı.
Genelgede, yaklaşan yılbaşı öncesinde bazı otel/konaklama tesislerince, alınan tedbirlere aykırı şekilde içerisinde yemekli/müzikli eğlence programları da bulunan yılbaşı paketlerinin reklamlarının yapıldığı, satışa sunulduğu, bu durumun da salgınla mücadele amacıyla alınan diğer tedbirlerin sorgulanmasına neden olduğu belirtildi.
Genelgede, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 31 Aralık 2020 Perşembe günü 21.00'den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 05.00'e kadar otel/konaklama tesisleri için alınan ek tedbirler şu şekilde sıralandı:
"Belirtilen süre ve günlerde konaklama amaçlı müşteri kabul edebilecek olan oteller ve/veya konaklama tesislerinde sosyal izolasyon ile başta fiziki mesafe olmak üzere temizlik ve maske kurallarına aykırı olması nedeniyle yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.