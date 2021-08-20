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Haberler Galeri YÖK son açıklamalar: Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi...

YÖK son açıklamalar: Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi...

Üniversiteler ne zaman açılacak? Kovid-19 küresel salgını sebebiyle geçen yıl uzaktan eğitim modeliyle eğitim öğretimini sürdüren üniversitelerde yüz yüze eğitim heyecanı yaşanıyor. İlk defa üniversiteye gidecek olan öğrenciler ile halen eğitimini sürdüren öğrenciler yüz yüze eğitimin olup olmayacağını araştırıyor. Konu ile ilgili beklenen açıklama geldi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi nasıl olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.08.2021 09:34 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 10:17
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YÖK son açıklamalar: Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi...

Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? soruları, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından geçtiğimiz günlerde yüz yüze eğiti ile ilgili açıklama gelmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da dünkü Kabine'nin ardından yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi nasıl olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK son açıklamalar: Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin 2021-2022 akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacak. Üniversitelerin açılış tarihleri ise üniversiteler tarafından belirlenecek. Öğrenciler kayıtlı oldukları üniversitelerden açılış tarihini öğrenebilecek.

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YÖK son açıklamalar: Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi...

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

Üniversitelerde 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yüz yüze yapılacak.

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YÖK son açıklamalar: Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi...

PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Aşı olmayan üniversite öğrencileri ve üniversite çalışanlarından düzenli PCR testi yaptırmaları istenecek.

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YÖK son açıklamalar: Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi...

YÖK'TEN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Yükseköğretim Kurulu, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde örgün programlarda "yüz yüze eğitime" başlanması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.