YÖK son açıklamalar: Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi...

Üniversiteler ne zaman açılacak? Kovid-19 küresel salgını sebebiyle geçen yıl uzaktan eğitim modeliyle eğitim öğretimini sürdüren üniversitelerde yüz yüze eğitim heyecanı yaşanıyor. İlk defa üniversiteye gidecek olan öğrenciler ile halen eğitimini sürdüren öğrenciler yüz yüze eğitimin olup olmayacağını araştırıyor. Konu ile ilgili beklenen açıklama geldi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi nasıl olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 20.08.2021 09:34 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 10:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL