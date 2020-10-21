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Haberler Galeri MEB takvimi: Ortaokul 5. ve lise 9. sınıflar ne açılacak? 6, 7, 10, 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

MEB takvimi: Ortaokul 5. ve lise 9. sınıflar ne açılacak? 6, 7, 10, 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

Son dakika... Ortaokul 5. ve lise 9. sınıflar için yüz yüze eğitim tarihi belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kademeli olarak yüz yüze eğitimde açılacak sınıfları duyurdu. Buna göre, ortaokul 5. ve lise 9. sınıflarda eğitim gören öğrenciler yüz yüze eğitime başlayacak. Bu gelişmelerin ardından halen online eğitime devam eden 6, 7, 10, 11. sınıfların yüz yüze eğitim tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, ortaokul 5. ve lise 9. sınıflar ne açılacak? 6, 7, 10, 11. sınıflar için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 21.10.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 12:31
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MEB takvimi: Ortaokul 5. ve lise 9. sınıflar ne açılacak? 6, 7, 10, 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

Son dakika... Ortaokul 5. ve lise 9. sınıflar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerinde detaylar ortaya çıkıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, online eğitime devam eden öğrencilerden ortaokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitim tarihini açıkladı. Online eğitim gören öğrenciler için de resmi açıklama geldi. Peki, ortaokul 5. ve lise 9. sınıflar ne açılacak? 6, 7, 10, 11. sınıflar için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte 2020-2021 MEB takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB takvimi: Ortaokul 5. ve lise 9. sınıflar ne açılacak? 6, 7, 10, 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

ORTAOKUL 5. VE LİSE 9. SINIFLAR NE AÇILACAK?

Yüz yüze eğitim ortaokul 5. ve lise 9. sınıflar için devam edecek. Merakla beklenen açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Buna göre, ortaokul 5. ve lise 9. sınıflar 2 Kasım Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacaklar.

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MEB takvimi: Ortaokul 5. ve lise 9. sınıflar ne açılacak? 6, 7, 10, 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

6, 7, 10, 11. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz." dedi.

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MEB takvimi: Ortaokul 5. ve lise 9. sınıflar ne açılacak? 6, 7, 10, 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

KANTİNCİ ESNAFININ YÜZÜ GÜLDÜ

Millî Eğitim Bakanlığının ilkokul, 8 ve 12. sınıfların bulunduğu okullarda kantinlerin açılmasına karar vermesi işletmecileri sevindirdi. Bursa'da 1652 okuldaki kantinciler işyerlerini açmanın heyecanını yaşarken, tek istekleri ise pandeminin bir an önce son bulması.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Strateji Geliştirme Başkanlığının okullardaki kantinlerin 19 Ekim'den itibaren açılmasına karar vermesi Kantinciler Odası üyelerinin yüzlerini güldürdü. 13 Mart 2020 tarihinden itibaren kapalı olan kantinler yüz yüze eğitimin başladığı ilkokullar ile 8 ve 12. sınıfların bulunduğu okullarda açılacak.

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MEB takvimi: Ortaokul 5. ve lise 9. sınıflar ne açılacak? 6, 7, 10, 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

Bursa Kantinciler odası Başkanı Recep Çam, "Arkadaşlarımız bakanlıktan gelen yazı ile kantinlerini açtı. İnşallah önümüzdeki günlerde diğer öğrencilerimiz de yüz yüze eğitime başlar ve onların da bulunduğu bölümlerdeki kantinler açılır. İnşallah bu salgını kısa zamanda atlatırız. Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bize gönderilen genelgeler doğrultusunda eğitimlerimizi tamamladık. Hiçbir kantinimizde hijyen, maske ve mesafe konusunda sıkıntı yok. Gereken tedbirleri aldık. Bizim kantinlerimiz yetkililer tarafından sık sık denetlenmektedir. Ayrıca öğrencilerin de bu konuda dikkatli olması için gereken çalışmaları da yaptık" dedi.