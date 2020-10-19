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19 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri CHP'li İBB’den kitap katliamı! Şimdiye kadar görülmemiş bir skandal CHP'li İBB’den kitap katliamı! Şimdiye kadar görülmemiş bir skandal CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "Kütüphanelere 200 bin kitap" kampanyasında şimdiye kadar görülmemiş bir skandala imza atıldı. Kampanya kapsamında gönderilen kitaplarda, eski İBB Başkanları, takdim ve künyenin yer aldığı ilk 15 sayfanın yırtıldığı ortaya çıktı. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin kütüphanecisi Kasım Çelik:, "63 yaşındayım ve 40 yıldan fazla zamandır kitaplarla iç içe olarak bu mesleği yapıyorum. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Türkiye geneline kitapların ön sayfaları yırtılmış şekilde gönderilmiş. Herhalde buradaki amaç geçmişin izlerini silmek" dedi. Sabah'tan Barış Savaş'ın haberi... Giriş Tarihi: 19.10.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 10:55
Kütüphaneciler, kitapların halini görünce şaşkına döndü. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin kütüphanecisi Kasım Çelik,
"63 yaşındayım ve 40 yıldan fazla zamandır kitaplarla iç içe olarak bu mesleği yapıyorum. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Türkiye geneline kitapların ön sayfaları yırtılmış şekilde gönderilmiş. Herhalde buradaki amaç geçmişin izlerini silmek.. 'Bizim ismimiz dışında kimse olmasın' anlayışı ile yapılmış bir uygulama" dedi. GALERİ DEVAM EDİYOR İBB'NİN "200 BİN KİTAP KÜTÜPHANELERİYLE BULUŞUYOR" KAMPANYASI KİTAP KATLİAMINA DÖNÜŞTÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi Ocak ayında "200 bin kitap kütüphaneleriyle buluşuyor" kampanyası yapacağını duyurdu. 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasında kutlanan 'Kütüphaneler Haftası' kapsamında kütüphane, okul ve üniversitelere kitap gönderileceği belirtildi. 16 Mart'ta toplanan taleplerin son bulduğu tarihten sonra kitaplar istenilen yerlere İBB iştiraki Kültür A.Ş. eliyle gönderilmeye başlandı. A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS) A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID) KİTAPLARIN İLK 15 SAYFASI YIRTILDI Ancak Eylül ayında tamamlanan dağıtım işleminin ardından ise büyük bir skandal ortaya çıktı. Türkiye genelinde, İBB'den kitap almak isteyen tüm kurum ve kuruluşlara gönderilen kitapların ilk 15 sayfasının yırtıldığı görüldü. Yırtılan sayfalar arasında kitabın nüfus cüzdanı olanı künye ve kitabın basımının yapıldığı dönemdeki İBB başkanlarının fotoğrafları ile birlikte sunuş yazıları da yer aldı. ÇELİK: "AMAÇ GEMİŞİN İZLERİNİ SİLMEK' İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Kütüphanecisi Kasım Çelik, "63 yaşındayım ve 40 yıldan fazla zamandır kitaplarla iç içe olarak bu mesleği yapıyorum. Bizim Türkiye genelindeki tüm kütüphanecilerin olduğu bir grubumuz var. Oradan hem haberleşiyoruz hem de bilgi paylaşımı yapıyoruz. Geçen ay bize İBB'den istediğimiz kitaplar gelince kayıt altına almak için künyesini açtık. Ancak baktık ki künye dahil ön sayfaların tamamı yırtılmış. Ben belki bize böyle gelmiştir, diğer giden yerlerdeki arkadaşlardan kitapların künye bilgilerini öğrenmek için bu durumu paylaştım. Ben bilgi geçince gördüm ki Türkiye geneline kitapların ön sayfaları yırtılmış şekilde gönderilmiş. Tabii daha sonra mecbur kitabı kaydetmek kitapların başka nüshalarını bulup cilt numarasına göre kitapların ilk sayfalarının yırtıldığını tutanak altına aldık. Bize gelen kitaplardan birinin aynısını kütüphanemiz içerinde bulduk ve karşılaştırma yaptığımızda eski İBB Başkanı Sayın Kadir Topbaş beyin fotoğrafı, sunum yazısı ve tabii kitabın künyesinin yırtıldığını gördüm. Bu durum bizi fazlasıyla üzdü. Buradaki amaç geçmişin izlerini silmek, 'bizim ismimiz dışında kimse olmasın' anlayışı ile yapılmış bir uygulama. Maalesef sayfaları yırtılmış olan sayfalar Kadıköy İstanbul Kitapçısı ve İBB'nin kitap fuarlarında açtığı stantlarda da satılıyor. Bu gerçekten acı bir şey" dedi.