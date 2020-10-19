CHP'li İBB’den kitap katliamı! Şimdiye kadar görülmemiş bir skandal



ÇELİK: "AMAÇ GEMİŞİN İZLERİNİ SİLMEK'

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Kütüphanecisi Kasım Çelik, "63 yaşındayım ve 40 yıldan fazla zamandır kitaplarla iç içe olarak bu mesleği yapıyorum. Bizim Türkiye genelindeki tüm kütüphanecilerin olduğu bir grubumuz var. Oradan hem haberleşiyoruz hem de bilgi paylaşımı yapıyoruz. Geçen ay bize İBB'den istediğimiz kitaplar gelince kayıt altına almak için künyesini açtık. Ancak baktık ki künye dahil ön sayfaların tamamı yırtılmış. Ben belki bize böyle gelmiştir, diğer giden yerlerdeki arkadaşlardan kitapların künye bilgilerini öğrenmek için bu durumu paylaştım. Ben bilgi geçince gördüm ki Türkiye geneline kitapların ön sayfaları yırtılmış şekilde gönderilmiş. Tabii daha sonra mecbur kitabı kaydetmek kitapların başka nüshalarını bulup cilt numarasına göre kitapların ilk sayfalarının yırtıldığını tutanak altına aldık. Bize gelen kitaplardan birinin aynısını kütüphanemiz içerinde bulduk ve karşılaştırma yaptığımızda eski İBB Başkanı Sayın Kadir Topbaş beyin fotoğrafı, sunum yazısı ve tabii kitabın künyesinin yırtıldığını gördüm. Bu durum bizi fazlasıyla üzdü. Buradaki amaç geçmişin izlerini silmek, 'bizim ismimiz dışında kimse olmasın' anlayışı ile yapılmış bir uygulama. Maalesef sayfaları yırtılmış olan sayfalar Kadıköy İstanbul Kitapçısı ve İBB'nin kitap fuarlarında açtığı stantlarda da satılıyor. Bu gerçekten acı bir şey" dedi.



