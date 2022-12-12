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KYK burs KAZANANLAR listesi açıklandı mı? 2022-2023 kygm.gsb.gov.tr KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği KYK burs sonuçları için araştırmalar sürüyor. İlk defa burs ya da kredi alacak olan öğrenciler, başvuruların tamamlanmasının ardından GSB'den gelecek açıklamalara kilitlendi. GSB tarafından geçtiğimiz günlerde öğrencilere gönderilen SMS sonrası sonuç için heyecan daha da arttı. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 kygm.gsb.gov.tr KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2022 12:04 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 12:04
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KYK burs KAZANANLAR listesi açıklandı mı? 2022-2023 kygm.gsb.gov.tr KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

KYK burs ve kredi başvuru sürecinin sona ermesi ile birlikte en çok merak edilenler arasında sonuçlar yer aldı. On binlerce öğrencinin başvuru yaptığı 2022-2023 KYK bursu için bekleyiş sürüyor. Burs almaya hak kazanıp kazanamadığını merak eden öğrenciler, GSB'nin sonuç listesini araştırmaya başladı. Peki, KYK burs kazananlar listesi açıklandı mı? 2022-2023 kygm.gsb.gov.tr KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK burs KAZANANLAR listesi açıklandı mı? 2022-2023 kygm.gsb.gov.tr KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

KYK BURS SONUÇLARI KAZANANLAR LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. GSB tarafından sonuçların bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak. Sonuçlar, GSB'nin kygm.gsb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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KYK burs KAZANANLAR listesi açıklandı mı? 2022-2023 kygm.gsb.gov.tr KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Şu anda lisans öğrencilerine aylık 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine aylık 1700 lira, doktora öğrencilerine ise aylık 2 bin 550 lira burs/kredi ödemesi yapılıyor. Yıl sonu itibarıyla bu tutarlarda artış olacak.

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KYK burs KAZANANLAR listesi açıklandı mı? 2022-2023 kygm.gsb.gov.tr KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından, hak kazanan öğrencilerin taahhütname onayı yapması gerekecek. Taahhütname onayı tarihi sonuçların açıklanmasının ardından duyurulacak.

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KYK burs KAZANANLAR listesi açıklandı mı? 2022-2023 kygm.gsb.gov.tr KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Öğrenciler, KYK burs ve kredi taahhütname onayı işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecekler. Geçmiş yıllarda e-Devlet mobil uygulamasından yapılamayan taahhütname onayı artık mobil uygulamadan da yapılabiliyor.

Öğrenciler e-Devlet mobil uygulamasını kullanarak burs/kredi başvuru sonucunu görüntüleyebilir ve taahhütnamelerini onaylayabilirler.