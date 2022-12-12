KYK burs KAZANANLAR listesi açıklandı mı? 2022-2023 kygm.gsb.gov.tr KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği KYK burs sonuçları için araştırmalar sürüyor. İlk defa burs ya da kredi alacak olan öğrenciler, başvuruların tamamlanmasının ardından GSB'den gelecek açıklamalara kilitlendi. GSB tarafından geçtiğimiz günlerde öğrencilere gönderilen SMS sonrası sonuç için heyecan daha da arttı. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 kygm.gsb.gov.tr KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 12.12.2022 12:04 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 12:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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