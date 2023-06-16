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Üniversite kontenjanları netleşti! ÖSYM son dakika açıkladı! 853 bin kontenjan belirlendi! İllere göre sayılar...

YKS sınavına kısa süre kala beklenen açıklama geldi. Yaklaşık 3,5 milyon aday yarın üniversite sınavına giriyor. Bu yılki kontenjanlar da netleşti. Depremzede öğrenciler için ek kontenjan tanındı. Öğrenciler üniversitelerda açıklanan kontenjanları ve illere göre dağılımlarını araştırmayı sürdürüyor. Hal böyle olunca ÖSYM tarafından açıklanan kontenjan sayıları merak ediliyor. İşte konu hakkında gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.06.2023 16:13
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Üniversite kontenjanları netleşti! ÖSYM son dakika açıkladı! 853 bin kontenjan belirlendi! İllere göre sayılar...

Üniversite kontenjanları netleşti. ÖSYM son dakika açıkladı. 853 bin kontenjan belirlendi. YKS sınavına artık sayılı saatler kala öğrenciler üniversitelerin kontenjan sayıları için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Yaklaşık 3,5 milyon aday yarın üniversite sınavına giriyor. Bu yılki kontenjanlar da netleşti. Depremzede öğrenciler için ek kontenjan tanındı. İşte, açıklamanın detayları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üniversite kontenjanları netleşti! ÖSYM son dakika açıkladı! 853 bin kontenjan belirlendi! İllere göre sayılar...

3 milyon 527 bin 466 aday YKS'ye başvurdu.

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Üniversite kontenjanları netleşti! ÖSYM son dakika açıkladı! 853 bin kontenjan belirlendi! İllere göre sayılar...

Devlet, vakıf ve açıköğretim üniversitelerinde toplam kontenjan 1 milyon 61 bin.

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Üniversite kontenjanları netleşti! ÖSYM son dakika açıkladı! 853 bin kontenjan belirlendi! İllere göre sayılar...

Devlet ve vakıf üniversitelerinde 388 bini önlisans, 465 bini lisans programlarında olmak üzere toplam 853 bin kontenjan bulunuyor.

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Üniversite kontenjanları netleşti! ÖSYM son dakika açıkladı! 853 bin kontenjan belirlendi! İllere göre sayılar...

Bu kontenjanların yüzde 79'u devlet üniversiteleri için yüzde 21'i vakıf üniversitelerine ayrıldı.