Üniversite kontenjanları netleşti! ÖSYM son dakika açıkladı! 853 bin kontenjan belirlendi! İllere göre sayılar...

YKS sınavına kısa süre kala beklenen açıklama geldi. Yaklaşık 3,5 milyon aday yarın üniversite sınavına giriyor. Bu yılki kontenjanlar da netleşti. Depremzede öğrenciler için ek kontenjan tanındı. Öğrenciler üniversitelerda açıklanan kontenjanları ve illere göre dağılımlarını araştırmayı sürdürüyor. Hal böyle olunca ÖSYM tarafından açıklanan kontenjan sayıları merak ediliyor. İşte konu hakkında gelişmeler!