E-Devlet verileri sızdı mı? İlk açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Dairesi Başkanı Salih Talay, e-Devlet Kapısı'nda veri sızıntısı iddialarına ilişkin sistemde, kullanıcılara ilişkin profil bilgileri ve kullanıcı hesapları dışında herhangi bir veri tutulmadığını dolayısıyla sızdığı iddia edilen verilerin teknik olarak e-Devlet Kapısı'ndan çalınmasının mümkün olmadığını bildirdi. Talay, "Sistemde, kullanıcılara ilişkin profil bilgileri ve kullanıcı hesapları dışında herhangi bir veri tutulmuyor. Dolayısıyla (sızdığı iddia edilen) bu verilerin teknik olarak e-Devlet Kapısı'ndan çalınmış olması mümkün değil" dedi.