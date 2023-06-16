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E-Devlet verileri sızdı mı? İlk açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Dairesi Başkanı Salih Talay, e-Devlet Kapısı'nda veri sızıntısı iddialarına ilişkin sistemde, kullanıcılara ilişkin profil bilgileri ve kullanıcı hesapları dışında herhangi bir veri tutulmadığını dolayısıyla sızdığı iddia edilen verilerin teknik olarak e-Devlet Kapısı'ndan çalınmasının mümkün olmadığını bildirdi. Talay, "Sistemde, kullanıcılara ilişkin profil bilgileri ve kullanıcı hesapları dışında herhangi bir veri tutulmuyor. Dolayısıyla (sızdığı iddia edilen) bu verilerin teknik olarak e-Devlet Kapısı'ndan çalınmış olması mümkün değil" dedi.

Giriş Tarihi: 16.06.2023 15:13
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E-Devlet verileri sızdı mı? İlk açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Dairesi Başkanı Salih Talay, e-Devlet Kapısı'nda veri sızıntısı iddialarına ilişkin Türksat Gölbaşı yerleşkesinde açıklama yaptı.

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E-Devlet verileri sızdı mı? İlk açıklama geldi

Son dönemde "85 milyon kişinin e-Devlet verisinin çalındığına" ilişkin iddiaların ortaya atıldığına işaret eden Talay, halihazırda e-Devlet Kapısı kullanıcısı sayısının 63 milyon olduğunu bunun da iddiaların asılsız olduğunu gösterdiğini söyledi.

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E-Devlet verileri sızdı mı? İlk açıklama geldi

Talay, e-Devlet'in vatandaşların kamu hizmetlerine ulaşmaları noktasında bir geçiş kapısı niteliğinde olduğunu dile getirerek, "Sistemde, kullanıcılara ilişkin profil bilgileri ve kullanıcı hesapları dışında herhangi bir veri tutulmuyor. Dolayısıyla (sızdığı iddia edilen) bu verilerin teknik olarak e-Devlet Kapısı'ndan çalınmış olması mümkün değil." dedi.

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E-Devlet verileri sızdı mı? İlk açıklama geldi

"HEM İDARİ HEM DE HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ"

Çalındığı iddia edilen verilerin satışa çıkartıldığı web sitelerini incelediklerinde, söz konusu sitelerin ağırlıklı olarak oltalama içerikli siteler olduğunu gördüklerini belirten Talay, "Siteye kayıt olmak ve bilgi paylaşmak vatandaşlarımız açısından büyük bir risk oluşturuyor. Dijital dünyaya aktardığımız veriler kaybolmuyor. Geçmişte saldırganlar tarafından değişik kaynaklardan, ağırlık olarak da oltalama saldırısı tekniğiyle elde edilmiş veriler, değişik dönemde tekrar tekrar dolaşıma sokuluyor." ifadelerini kullandı.

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E-Devlet verileri sızdı mı? İlk açıklama geldi

Talay, gerek e-Devlet Kapısı gerekse Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin, konuyla ilgili farklı dönemlerde ortaya çıkan asılsız iddiaları yalanlayarak kamuoyunu bilgilendirdiğine dikkati çekti. Talay, yaşanan son olaya ilişkin hem idari hem de hukuki süreci başlatacaklarını söyledi.