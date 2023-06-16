Şampiyon Galatasaray’dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ziyaret! İşte hatıra fotoğrafı...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da kabulde hazır bulundu