16 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Şampiyon Galatasaray'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ziyaret! İşte hatıra fotoğrafı...

Şampiyon Galatasaray'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ziyaret! İşte hatıra fotoğrafı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu zirvede tamamlayarak 23'üncü şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray futbol takımının yöneticilerini, teknik heyetini ve futbolcularını kabul etti. Başkan Erdoğan ve heyettekiler, kabul sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Giriş Tarihi: 16.06.2023 19:38 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 19:41
  • 1
  • 10
Şampiyon Galatasaray’dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ziyaret! İşte hatıra fotoğrafı...

Başkan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Galatasaray futbol kulübünü şampiyonluğu dolayısıyla kutlarken, heyettekilerle sohbet etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Şampiyon Galatasaray’dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ziyaret! İşte hatıra fotoğrafı...

Şampiyonluk kupası ile köşke gelen Galatasaray Kulübü Başkan Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, üzerinde "Recep Tayyip Erdoğan" yazılı 53 numaralı Galatasaray forması hediye etti.

  • 3
  • 10
Şampiyon Galatasaray’dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ziyaret! İşte hatıra fotoğrafı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyettekiler, kabul sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

  • 4
  • 10
Şampiyon Galatasaray’dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ziyaret! İşte hatıra fotoğrafı...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da kabulde hazır bulundu

  • 5
  • 10
Şampiyon Galatasaray’dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ziyaret! İşte hatıra fotoğrafı...