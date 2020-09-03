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Haberler Galeri MEB son dakika: Okullar ne zaman açılıyor, tarih belli mi? 1. sınıflar ne zaman açılacak? 2 gün okul 5 gün tatil mi?

MEB son dakika: Okullar ne zaman açılıyor, tarih belli mi? 1. sınıflar ne zaman açılacak? 2 gün okul 5 gün tatil mi?

Okullar ne zaman açılıyor, tarih belli mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Vaka sayılarının artması sonrasında veliler ve öğrenciler okulların ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağını merak ediyor. Bakan Koca, vaka sayılarının seyrine göre yeni düşüncelerin masada olduğunu açıkladı. Okullar ne zaman açılıyor, tarih belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Okullar ne zaman açılıyor, tarih belli mi? 1. sınıflar ne zaman açılacak? 2 gün okul 5 gün tatil mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 03.09.2020 20:03 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 20:09
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MEB son dakika: Okullar ne zaman açılıyor, tarih belli mi? 1. sınıflar ne zaman açılacak? 2 gün okul 5 gün tatil mi?

Okullar ne zaman açılıyor, tarih belli mi? 1. sınıflar ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakan Koca, kısıtlı eğitimin devamı konusunda bir yaklaşıma sahip olduklarını bildirirken çok önemli açıklamalar yaptı. Bilim Kurulu 2 Eylül'de toplandı ve Bakan Fahrettin Koca canlı yayında açıklamalarda bulundu. 21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Okullar ne zaman açılıyor, tarih belli mi? 1. sınıflar ne zaman açılacak? 2 gün okul 5 gün tatil mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika: Okullar ne zaman açılıyor, tarih belli mi? 1. sınıflar ne zaman açılacak? 2 gün okul 5 gün tatil mi?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

2020-2021 eğitim öğretim döneminde okulların açılması hakkında Bilim Kurulu olarak kısıtlı eğitimden yana bir yaklaşımları olduğunu belirten Koca, 1, 2, 8 ve 12. sınıflar için olası senaryoları son dakika açıkladı. Önümüzdeki haftayı işaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların açılma durumu hakkında şu sözleri kullandı;

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MEB son dakika: Okullar ne zaman açılıyor, tarih belli mi? 1. sınıflar ne zaman açılacak? 2 gün okul 5 gün tatil mi?

"Şu dönemde kısıtlı bir şekilde eğitimin devamı şeklinde bir yaklaşımımız var. Düzenlemeyi gelecek hafta konuşmuş oluruz. Bununla ilgili daha çok, 1. sınıfların alışması açısından 2+5 şeklinde sayıyı azaltarak, yani 2 gün devam, 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir. Önümüzdeki hafta bunu daha da netleştirmiş oluruz.

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MEB son dakika: Okullar ne zaman açılıyor, tarih belli mi? 1. sınıflar ne zaman açılacak? 2 gün okul 5 gün tatil mi?

Diğer sınıfların bu dönemde nasıl devam edeceği ise salgının seyrine göre belli olacak. Belki il bazında veya genel anlamda. Özetle, 1. sınıfların alışması için 2+5 uygulaması olabilir, 2. sınıfların olup olmayacağı konusu önümüzdeki hafta netleşmiş olur. 8. ve 12. sınıflarla ilgili ne zaman başlanıp başlanmayacağı da önümüzdeki hafta belli olacak."

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MEB son dakika: Okullar ne zaman açılıyor, tarih belli mi? 1. sınıflar ne zaman açılacak? 2 gün okul 5 gün tatil mi?

BAKAN SELÇUK NE DEMİŞTİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız. Şu anda bununla ilgili bir değişiklik yok." demişti.