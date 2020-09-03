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MEB son dakika: Okullar ne zaman açılıyor, tarih belli mi? 1. sınıflar ne zaman açılacak? 2 gün okul 5 gün tatil mi?
Okullar ne zaman açılıyor, tarih belli mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Vaka sayılarının artması sonrasında veliler ve öğrenciler okulların ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağını merak ediyor. Bakan Koca, vaka sayılarının seyrine göre yeni düşüncelerin masada olduğunu açıkladı. Okullar ne zaman açılıyor, tarih belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Okullar ne zaman açılıyor, tarih belli mi? 1. sınıflar ne zaman açılacak? 2 gün okul 5 gün tatil mi? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 03.09.2020 20:03 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 20:09
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