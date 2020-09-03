Diğer sınıfların bu dönemde nasıl devam edeceği ise salgının seyrine göre belli olacak. Belki il bazında veya genel anlamda. Özetle, 1. sınıfların alışması için 2+5 uygulaması olabilir, 2. sınıfların olup olmayacağı konusu önümüzdeki hafta netleşmiş olur. 8. ve 12. sınıflarla ilgili ne zaman başlanıp başlanmayacağı da önümüzdeki hafta belli olacak."