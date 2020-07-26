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Üniversite adaylarının gözü ÖSYM'de! 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS erken açıklanır mı?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 yılına ilişkin YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Öte yandan geçtiğimiz günlerde ön bilgilendirme amaçlı YKS tercih kılavuzu yayımlanmış ve tercih takvimi belli olmuştu. Peki, 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS erken açıklanır mı? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 26.07.2020 11:51Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 12:03