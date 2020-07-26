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Haberler Galeri Üniversite adaylarının gözü ÖSYM'de! 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS erken açıklanır mı?

Üniversite adaylarının gözü ÖSYM'de! 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS erken açıklanır mı?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 yılına ilişkin YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Öte yandan geçtiğimiz günlerde ön bilgilendirme amaçlı YKS tercih kılavuzu yayımlanmış ve tercih takvimi belli olmuştu. Peki, 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS erken açıklanır mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 26.07.2020 11:51 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 12:03
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Üniversite adaylarının gözü ÖSYM'de! 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS erken açıklanır mı?

YKS sınav sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sınavı sonuçları için heyecan devam ediyor. Üniversiteye geçiş yapabilmek için uzun süre sınava hazırlanan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Tercih takvimi için geri sayım başlarken, sonuçların açıklanacağı tarih yeniden gündeme geldi. Peki, 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS erken açıklanır mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üniversite adaylarının gözü ÖSYM'de! 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS erken açıklanır mı?

2020 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

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Üniversite adaylarının gözü ÖSYM'de! 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS erken açıklanır mı?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

220 YKS tercihleri 6-14 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.

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Üniversite adaylarının gözü ÖSYM'de! 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS erken açıklanır mı?

2020 YKS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

YKS tercih kılavuzu ile birlikte üniversitelerin taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları açıklandı. Ön bilgilendirme amaçlı yayımlanan kılavuzun içeriğinde üniversitelerin taban puanları bilgisine ulaşabilirsiniz.

2020 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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Üniversite adaylarının gözü ÖSYM'de! 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS erken açıklanır mı?

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir: