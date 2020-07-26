Üniversite adaylarının gözü ÖSYM'de! 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS erken açıklanır mı?

YKS sınav sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sınavı sonuçları için heyecan devam ediyor. Üniversiteye geçiş yapabilmek için uzun süre sınava hazırlanan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Tercih takvimi için geri sayım başlarken, sonuçların açıklanacağı tarih yeniden gündeme geldi. Peki, 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS erken açıklanır mı? İşte cevaplar...