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Haberler Galeri Son günler! Jandarma Subay-Astsubay MYO başvuru ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma Astsubay başvuru şartları nedir?

Son günler! Jandarma Subay-Astsubay MYO başvuru ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma Astsubay başvuru şartları nedir?

Jandarma Subay ve Astsubay öğrenci alımı yoğun ilgi görüyor. 300 subay ve 1.000 astsubay alımı için 3 Temmuz'da başlayan başvuru süreci tamamlanıyor. Subay ya da astsubay kadrosunda görev almak isteyenlerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresleri ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, Jandarma Subay-Astsubay MYO başvuru ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma Astsubay başvuru şartları nedir? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 26.07.2020 11:11 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 11:15
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Son günler! Jandarma Subay-Astsubay MYO başvuru ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma Astsubay başvuru şartları nedir?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, 300 subay ve 1.000 astsubay alımı için başvurular 3 Temmuz'da başladı. 2020 yılında gerçekleştirilecek subay ve astsubay öğrenci alımı için başvuru sürecinde son viraja girildi. Başvuru sürecine dair merak edilen her şeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Jandarma Subay-Astsubay MYO başvuru ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma Astsubay başvuru şartları nedir? İşte cevaplar...

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Son günler! Jandarma Subay-Astsubay MYO başvuru ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma Astsubay başvuru şartları nedir?

JANDARMA SUBAY-ASTSUBAY BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

3 Temmuz'da başlayan başvurular 3 Ağustos'ta sona erecek. Başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Girisinternet adresleri ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.

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Son günler! Jandarma Subay-Astsubay MYO başvuru ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma Astsubay başvuru şartları nedir?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

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Son günler! Jandarma Subay-Astsubay MYO başvuru ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma Astsubay başvuru şartları nedir?

b.Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya kayıttarihine kadar mezun olacak durumda olmak veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olmak,

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Son günler! Jandarma Subay-Astsubay MYO başvuru ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma Astsubay başvuru şartları nedir?

c.Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1999ve sonrası doğumlu olmak)(Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)