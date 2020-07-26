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Son günler! Jandarma Subay-Astsubay MYO başvuru ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma Astsubay başvuru şartları nedir?
Jandarma Subay ve Astsubay öğrenci alımı yoğun ilgi görüyor. 300 subay ve 1.000 astsubay alımı için 3 Temmuz'da başlayan başvuru süreci tamamlanıyor. Subay ya da astsubay kadrosunda görev almak isteyenlerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresleri ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, Jandarma Subay-Astsubay MYO başvuru ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma Astsubay başvuru şartları nedir? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 26.07.2020 11:11Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 11:15