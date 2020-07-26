26 Temmuz 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kamuya yüzlerce memur alınıyor! KPSS 2020/1 tercih ile başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

Kamuya yüzlerce memur alınıyor! KPSS 2020/1 tercih ile başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

Her yıl ÖSYM ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen kamuya personel alımında tercihler 23 Temmuz'da başladı. ÖSYM aracılığıyla alınan KPSS 2020/1 tercihleri ile kamuya yüzlerce memur alımı yapılacak. Alım yapılacak kadroların açıklanmasının ardından adaylar ilgili ilana başvuru yapmaya başladılar. Peki, KPSS 2020/1 tercih ile başvuru nasıl yapılır? Tercih işlemleri ne zaman bitiyor? Şartlar neler? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 26.07.2020 13:08 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 13:13
  • 1
  • 15
Kamuya yüzlerce memur alınıyor! KPSS 2020/1 tercih ile başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

KPSS 2020/1 yerleştirmelerinde süreç başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan KPSS 2020/1/ tercih kılavuzu ile alım yapılacak kadrolar ve şartlar belirlendi. Binlerce adayın heyecanla beklediği kamuya memur alımında son gelişmeleri ahaber.com.tr'de derledik. Peki, KPSS 2020/1 tercihleri ile hangi kadrolara alım yapılacak? KPSS 2020/1 başvuru şartları nelerdir? Tercihler ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Kamuya yüzlerce memur alınıyor! KPSS 2020/1 tercih ile başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

KPSS 2020/1 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini 23 Temmuz-4 Ağustos 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra adımları takip ederek başvurularını tamamlayacaklar.

KPSS 2020/1 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

  • 3
  • 15
Kamuya yüzlerce memur alınıyor! KPSS 2020/1 tercih ile başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Aşağıdaki linklere tıklyarak KPSS 2020/1 tercih kılavuzunda yer alan kadro dağılımlarına ulaşabilirsiniz.

Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

  • 4
  • 15
Kamuya yüzlerce memur alınıyor! KPSS 2020/1 tercih ile başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

Adayların kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

  • 5
  • 15
Kamuya yüzlerce memur alınıyor! KPSS 2020/1 tercih ile başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

BAŞVURU GENEL ŞARTLAR NELER?

a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28'inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)