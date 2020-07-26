Kamuya yüzlerce memur alınıyor! KPSS 2020/1 tercih ile başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

Her yıl ÖSYM ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen kamuya personel alımında tercihler 23 Temmuz'da başladı. ÖSYM aracılığıyla alınan KPSS 2020/1 tercihleri ile kamuya yüzlerce memur alımı yapılacak. Alım yapılacak kadroların açıklanmasının ardından adaylar ilgili ilana başvuru yapmaya başladılar. Peki, KPSS 2020/1 tercih ile başvuru nasıl yapılır? Tercih işlemleri ne zaman bitiyor? Şartlar neler? İşte merak edilenler...