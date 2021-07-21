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Haberler Galeri Üniversite adayları heyecanla bekliyor! 2021 YKS TYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nereden öğrenilir?

Üniversite adayları heyecanla bekliyor! 2021 YKS TYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nereden öğrenilir?

Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından 26-27 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Üniversiteye yerleşebilmek için tercihlerde kullanılacak puanları belirlemek için gerçekleştirilen YKS'nin sonuç tarihi belli oldu. ÖSYM konu ile ilgili merak edilenleri açıkladı. Peki, 2021 YKS TYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.07.2021 17:06
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Üniversite adayları heyecanla bekliyor! 2021 YKS TYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nereden öğrenilir?

YKS sonuçları için üniversite adaylarının heyecanlı bekleyişi sürdürüyor. Sınava katılan binlerce öğrenci, sonuçların hangi tarihte açıklanacağını sorguluyor. ÖSYM'den gelecek açıklamaları yakın takibe alan öğrenciler, sınav sonuçları ile ilgili son gelişmeleri araştırıyor. Sınav sonuçları hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 YKS TYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üniversite adayları heyecanla bekliyor! 2021 YKS TYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nereden öğrenilir?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, 2021 YKS TYT AYT ve YDT oturumlarının sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.

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Üniversite adayları heyecanla bekliyor! 2021 YKS TYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nereden öğrenilir?

2021 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercihleri 5-13 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Tercih bildirim işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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Üniversite adayları heyecanla bekliyor! 2021 YKS TYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nereden öğrenilir?

MERKEZİ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).

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Üniversite adayları heyecanla bekliyor! 2021 YKS TYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nereden öğrenilir?

ADAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA NASIL YERLEŞTİRİLECEKTİR?

Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına;

a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,
b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,
c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşullarıgöz önünde tutularak yerleştirileceklerdir.