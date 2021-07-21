Selçuk Bayraktar açıkladı! Türkiye'nin iki süper gücü birlikte hareket edecek
Baykar, Bayraktar TB3 ile Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin (MİUS) TCG Anadolu'da birlikte görev yapacağını duyurdu. Selçuk Bayraktar da "Bayraktar TB3", "
MİUS", "TCG Anadolu" ve "Milli Teknoloji Hamlesi" etiketleri ile yaptığı paylaşımda, "Bizim de var bir hayalimiz..." ifadesini kullandı.
Giriş Tarihi: 21.07.2021
16:57 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021
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Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda,
"Bayraktar TB3 ve MİUS, Mavi Vatan'ın güvenliği için TCG Anadolu'da birlikte görev yapacak. #MilliTeknolojiHamlesi." ifadelerine yer verildi.
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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da "
Bayraktar TB3", "MİUS", "TCG Anadolu" ve "Milli Teknoloji Hamlesi" etiketleri ile yaptığı paylaşımda, "Bizim de var bir hayalimiz..." ifadesini kullandı.
İŞTE TÜRKİYE'NİN SAVAŞ UÇAĞI Dün yaptığı açıklamada Muharip İnsansız Uçak Sistemi prototipinin ilk uçuşunu 2023 yılında gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyleyen, BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, " MİUS projemizi de aynen Bayraktar TB3'de olduğu gibi tümüyle öz kaynaklarımızla yürütüyoruz. MİUS ses hızına yakın bir seyir süratiyle görev yapacak. Hedefimiz, 2023'te MİUS prototipimizin ilk uçuşunu gerçekleştirmek" dedi.
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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın Muharip İnsansız Uçak Sistemi ile ilgili videolu paylaşım yaptı. Bayraktar, "Genç mühendis ve teknisyen kardeşlerimle geliştirdiğimiz MİUS prototipinin ilk uçuşunu Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında gerçekleştirmek. Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanarak teknolojide lider olmak" ifadelerini kullandı.
BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "
Bugün Arefe günü. Yarın duyuracağımız sürprizle alakalı bir çok soru geldiğini gördüğüm için bayramın ilk günü sürpriz açıklandıktan sonra yayınlamak üzere bu kısa videoyu çekiyorum. İnsansız Savaş Uçağı (MİUS) projemizin 12 yılı aşkın süredir hayalini kuruyorduk. AKINCI'nın seri üretime geçip olgunlaşmasıyla birlikte son dönemde çalışmalarımız hız kazandı. Geliştirdiğimiz bu projenin devam eden kavramsal tasarımlarını paylaşmış oluyoruz. Halihazırda dünyada bu alanda geliştirme çalışmaları yürütüyor. İnsansız savaş uçaklarının, aynen SİHA'larımızda olduğu gibi hava muharebe konseptini değiştireceği, gelecekte 5.nesil savaş uçaklarının yerine geçeceği öngörülüyor" şeklinde konuştu.