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Haberler Galeri Üniversite adayları dikkat! YKS öne mi çekildi? 2020 YKS TYT sınav tarihi ne zaman? İşte yeni tarihi...

Üniversite adayları dikkat! YKS öne mi çekildi? 2020 YKS TYT sınav tarihi ne zaman? İşte yeni tarihi...

Koronavirüs önlemleri kapsamında bazı sınavların tarihleri ertelenmişti. 2020 YKS sınavına hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, kovid-19 nedeniyle sınav tarihinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Son günlerde sosyal medyada sınav tarihinin öne çekileceği yönünde paylaşımlar yapılıyor. ÖSYM ise yayımladığı sınav takvimi ile konuya açıklık getirdi. Peki, YKS öne mi çekildi? 2020 YKS TYT sınav tarihi ne zaman? İşte 2020 YKS tarihi...

Giriş Tarihi: 01.05.2020 13:01 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 13:09
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Üniversite adayları dikkat! YKS öne mi çekildi? 2020 YKS TYT sınav tarihi ne zaman? İşte yeni tarihi...

YKS sınav tarihi öne mi çekildi? 2020 YKS ne zaman yapılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım önlemler alındı. Bu kapsamda YKS gibi çoğu sınavların tarihleri ertelendi. Üniversite hayali ile sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler sınava ne zaman gireceklerini merak ediyorlar. YKS tarihinin öne çekildiği konusunda sosyal medyada dolaşan iddialar sonrası öğrencile sınav tarihini araştırmaya başladılar. Peki, YKS öne mi çekildi? 2020 YKS TYT sınav tarihi ne zaman? İşte yeni sınav tarihi...

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Üniversite adayları dikkat! YKS öne mi çekildi? 2020 YKS TYT sınav tarihi ne zaman? İşte yeni tarihi...

YKS ÖNE Mİ ÇEKİLDİ?

Sosyal medyada YKS sınav tarihinin öne alınacağı iddia edildi. Ancak konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. YKS sınavı planlandığı tarihte gerçekleştirilecek.

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Üniversite adayları dikkat! YKS öne mi çekildi? 2020 YKS TYT sınav tarihi ne zaman? İşte yeni tarihi...

2020 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YÖK Başkanı Yekta Saraç, yaptığı açıklamada, 2020 YKS sınavının 25-26 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.

Saraç, "YKS'nin, 25-26 Temmuz'da yapılmasını karara bağladık. Bu kararı almamızdaki neden, tedbirli olmak ve öğrencilerimizin daha salim ve dingin bir zihinle hazırlanarak bu imtihana girmesidir. ÖSYM ile bu takvimi birlikte sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz rahat olsun. Bu konudaki planlamalarımız tamamdır." açıklamasında bulundu.

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Üniversite adayları dikkat! YKS öne mi çekildi? 2020 YKS TYT sınav tarihi ne zaman? İşte yeni tarihi...

YKS KONULARI NELER?

İşte 2020 YKS konuları:

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Üniversite adayları dikkat! YKS öne mi çekildi? 2020 YKS TYT sınav tarihi ne zaman? İşte yeni tarihi...

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Edebiyat ile düşünce akımları, felsefe arasında ilişki gibi konularla birlikte, 'Hikaye' ve 'Şiir' ünitelerinde işlenen konular. Dilbilgisi çalışmaları, öğrencilerin temel eğitimden edindikleri bilgilerden hareketle ünitelerdeki ilgili metinler üzerinden yapılacak. Konu anlatımına girilmeyecek. Gerekirse konulara yönelik kısa açıklamalar yapılabilecek. Öğrenciler tüm dilbilgisi konularından sorumlu tutulacaklar.