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Üniversite adayları dikkat! YKS öne mi çekildi? 2020 YKS TYT sınav tarihi ne zaman? İşte yeni tarihi...
Koronavirüs önlemleri kapsamında bazı sınavların tarihleri ertelenmişti. 2020 YKS sınavına hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, kovid-19 nedeniyle sınav tarihinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Son günlerde sosyal medyada sınav tarihinin öne çekileceği yönünde paylaşımlar yapılıyor. ÖSYM ise yayımladığı sınav takvimi ile konuya açıklık getirdi. Peki, YKS öne mi çekildi? 2020 YKS TYT sınav tarihi ne zaman? İşte 2020 YKS tarihi...
Giriş Tarihi: 01.05.2020 13:01 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 13:09
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