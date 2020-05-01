Son dakika: 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika... Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında geçtiğimiz gün 4 gün uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından 1-2-3 Mayıs'ta da 3 gün yasak uygulanıyor. Son günlerde en çok merak edilenlerden biri de Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı. Peki, Bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

Giriş Tarihi: 01.05.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 11:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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