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Haberler Galeri Son dakika: 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika: 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika... Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında geçtiğimiz gün 4 gün uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından 1-2-3 Mayıs'ta da 3 gün yasak uygulanıyor. Son günlerde en çok merak edilenlerden biri de Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı. Peki, Bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

Giriş Tarihi: 01.05.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 11:57
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Son dakika: 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika... Bayramda 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 31 ilde 1-2 ve 3 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu gelşmelerin ardından gözler Ramazan Bayramı'na çevrildi. Son günlerde sosyal medyada bayramda sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddia edildi. Peki, 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

BAYRAMDA 9 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Son günlerde Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı yönünde paylaşımlar yapılıyor. Ancak konu ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı yönünde açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Bakanlıkların ayrı ayrı hazırladığı normalleşme planı, 100 günlük icraat programına benzer şekilde ülke geneline, sektörlere ve illere yönelik yol haritasını içerecek.

Hürriyet'in haberine göre; Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı planın tüm uygulama aşamaları takvime bağlanacak. Bu dönemde öncelik ekonomiye, ticarete, turizme ve gıdaya verilecek.

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Son dakika: 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

BAYRAMIN SON İKİ GÜNÜ BELLİ DEĞİL

Ramazan Bayramı'nın ardından hayata geçirilmeye başlayacak planın ilk aşamasındaki uyum oranlarına ve vakaların seyrine bakılarak normalleşme adımları takvimin ikinci aşamasında genişletilecek.

Hedefe ulaşılamaması durumunda takvim ve hedefler güncellenecek. Buna göre bayram boyunca seyahat kısıtlamalarının sürmesi, cuma gibi bayram namazının da camilerde kılınmaması ve pazar gününe denk gelen Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 24 Mayıs'ta 31 şehirde sokağa çıkma yasağının sürmesi formülünün ağırlık kazandığı belirtiliyor. Bayramın son iki günü yasağın sürüp sürmemesi ise tartışılıyor.

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Son dakika: 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

TURİZM: SERTİFİKASINI ALAN OTEL AÇILABİLECEK

Normalleşmenin başlayacağı ilk sektörlerden biri turizm olacak. Kabinede gündeme gelen takvime göre Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın dünyada ilk kez uygulayacağı sertifikasyon sistemine göre otellerin sosyal mesafeye göre kademeli olarak açılması planlanıyor. Ramazan Bayramı'nın ardından daha korunaklı ve dışarıyla etkileşimi az olan otellerin öncelikli açılacağı kaydediliyor.