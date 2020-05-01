ANA SAYFA
Sağlık kahramanlarının corona ile mücadelesi böyle görüntülendi! Yoğun bakımda dikkat çeken not
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kovid-19 tanısı alan hastalara uygulanan prosedür, tedavi süreci aşamaları ve salgınla mücadelede fedakarlığın simgesine dönüşen sağlık çalışanlarının bir gününe tanıklık edildi. Yoğun bakımda işitme engelli bir hastayla kurulan iletişim de böyle görüntülendi.
Giriş Tarihi: 01.05.2020 13:36 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 13:41
- 1
- 45
- 2
- 45
- 3
- 45
- 4
- 45
- 5
- 45