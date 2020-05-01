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Sağlık kahramanlarının corona ile mücadelesi böyle görüntülendi! Yoğun bakımda dikkat çeken not

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kovid-19 tanısı alan hastalara uygulanan prosedür, tedavi süreci aşamaları ve salgınla mücadelede fedakarlığın simgesine dönüşen sağlık çalışanlarının bir gününe tanıklık edildi. Yoğun bakımda işitme engelli bir hastayla kurulan iletişim de böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 01.05.2020 13:36 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 13:41
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Sağlık kahramanlarının corona ile mücadelesi böyle görüntülendi! Yoğun bakımda dikkat çeken not

Kanuni Sultan Süleyman'ın hasekisi, 2. Selim'in annesi Haseki Sultan tarafından 1550 yılında yaptırılan ve bugün SBÜ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi isimleriyle şifa dağıtmaya devam eden "Haseki Darüşşifası", Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın büyük bölümüne yayılan Kovid-19 pandemisine karşı hummalı bir çalışma yürütüyor.

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Sağlık kahramanlarının corona ile mücadelesi böyle görüntülendi! Yoğun bakımda dikkat çeken not

AA ekibi de Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinden bu yana yoğun mesai harcayan hastanede uygulanan prosedürü, tedavi sürecini ve salgınla mücadele kapsamında özverili ve fedakarca hizmet veren sağlık çalışanlarının bir gününü görüntüledi.

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Sağlık kahramanlarının corona ile mücadelesi böyle görüntülendi! Yoğun bakımda dikkat çeken not

Yoğun bakım ünitesi dahil 700 yatak kapasiteli hastanenin yüzde 85'e yakını Kovid-19 tanısı alanların tedavisi için ayrılırken, geri kalan bölümlerde ise beyin cerrahi, genel cerrahi, ortopedi, dahiliye, nöroloji, cildiye ve kadın doğum gibi branşlarda hizmet veriliyor.

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Sağlık kahramanlarının corona ile mücadelesi böyle görüntülendi! Yoğun bakımda dikkat çeken not

- Hastanede salgınla mücadelenin ilk adımı acil servis

Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında, hastaneye Kovid-19 şüphesiyle başvuran kişilerin ateş ölçümleri yapılıyor ve riskli olanlar acil servislere yönlendiriliyor. Acil servise başvuran kişilerin triyaj alanında ateş, öksürük, solunum güçlüğü ya da göğüs ve sırt ağrısı gibi solunum yolu enfeksiyonu bulgularının olup olmadığı öğreniliyor.

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Sağlık kahramanlarının corona ile mücadelesi böyle görüntülendi! Yoğun bakımda dikkat çeken not

Bu şikayetlerden herhangi biri bulunan ya da ölçümleri riskli olan kişiler, koruyucu maske temin edildikten sonra acil servisteki Kovid-19 polikliniklerine yönlendiriliyor. Ailesinde ya da çevresinde Kovid-19 hastası olduğu için temaslı kabul edilen kişiler de herhangi bir semptomları olması halinde Kovid-19 polikliniklerine başvurmaları konusunda bilgilendiriliyor.