Son dakika gökyüzünde ışık Sivas 2023 | Elon Musk uyduları kaç tane, şuan nerede? Starlink uyduları ne işe yarar, şu anda neredeler?

Son dakika gökyüzünde sıralı ışıkları gören vatandaşlar ne olduğunu araştırmaya başladı. Sivas'ta art arda sıralı olarak fark edilen ışıklara ilişkin tüm detaylar merak konusu oldu. Konuya ilişkin vatandaşlar Elon Musk tarafından uzaya gönderilen Starlink uydularının olup olamayacağını öğrenmeye çalışıyor. İşte detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 17.09.2023 21:16 Güncelleme Tarihi: 17.09.2023 21:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL