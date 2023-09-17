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Haberler Galeri Son dakika gökyüzünde ışık Sivas 2023 | Elon Musk uyduları kaç tane, şuan nerede? Starlink uyduları ne işe yarar, şu anda neredeler?

Son dakika gökyüzünde ışık Sivas 2023 | Elon Musk uyduları kaç tane, şuan nerede? Starlink uyduları ne işe yarar, şu anda neredeler?

Son dakika gökyüzünde sıralı ışıkları gören vatandaşlar ne olduğunu araştırmaya başladı. Sivas'ta art arda sıralı olarak fark edilen ışıklara ilişkin tüm detaylar merak konusu oldu. Konuya ilişkin vatandaşlar Elon Musk tarafından uzaya gönderilen Starlink uydularının olup olamayacağını öğrenmeye çalışıyor. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.09.2023 21:16 Güncelleme Tarihi: 17.09.2023 21:22
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Son dakika gökyüzünde ışık Sivas 2023 | Elon Musk uyduları kaç tane, şuan nerede? Starlink uyduları ne işe yarar, şu anda neredeler?

Sivas'ta gökyüzünde ardışık olarak sıralı ışıkların görülmesi, bölge halkı ve gözlemciler arasında büyük merak uyandırdı. Bu tür olaylar sıklıkla Elon Musk'un SpaceX şirketi tarafından yörüngeye gönderilen Starlink uydu takımlarının yol açtığı bir fenomen olarak bilinmektedir. Starlink uyduları, yüksek hızlı internet erişimi sağlamak amacıyla yörüngeye konumlandırılmıştır ve bu nedenle sıralı ışık trenleri oluşturabilirler.

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Son dakika gökyüzünde ışık Sivas 2023 | Elon Musk uyduları kaç tane, şuan nerede? Starlink uyduları ne işe yarar, şu anda neredeler?

SİVAS'TA GÖRÜLEN IŞIKLAR MERAK UYANDIRDI

Sivas'ta akşam saatlerinde gökyüzünde ilerleyen parlak cisimler dikkat çekti. Sosyal medyalarda paylaşılan görüntülerin ardından cisimlerin ne olduğuna dair yorumlar yapılmaya başlandı.

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Son dakika gökyüzünde ışık Sivas 2023 | Elon Musk uyduları kaç tane, şuan nerede? Starlink uyduları ne işe yarar, şu anda neredeler?

STARLİNK UYDUSU NEDİR, NE İŞE YARAR?

Starlink, SpaceX adlı özel uzay şirketi tarafından yürütülen bir proje olan bir uydu internet servisidir. Bu proje, yüksek hızlı ve düşük gecikmeli internet erişimi sağlamak amacıyla yüzlerce ve hatta binlerce uyduyu yörüngeye yerleştirmeyi hedeflemektedir. İşte Starlink uydularının temel özellikleri ve amaçları:

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Son dakika gökyüzünde ışık Sivas 2023 | Elon Musk uyduları kaç tane, şuan nerede? Starlink uyduları ne işe yarar, şu anda neredeler?

Geniş Kapsama Alanı: Starlink, yeryüzünün farklı bölgelerine yüksek hızlı internet erişimi sunmayı amaçlar. Özellikle kırsal bölgelerde veya internet altyapısının yetersiz olduğu bölgelerde hızlı ve güvenilir bir bağlantı sağlamayı hedefler.

Düşük Gecikme Süresi: Starlink uydularının düşük yörüngeye (LOE) yerleştirilmesi, gecikme süresini azaltır. Bu, internet hızını artırır ve gerçek zamanlı uygulamalar için daha iyi bir performans sunar.

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Son dakika gökyüzünde ışık Sivas 2023 | Elon Musk uyduları kaç tane, şuan nerede? Starlink uyduları ne işe yarar, şu anda neredeler?

Hızlı İnternet Erişimi: Yüksek bant genişliği ve düşük gecikme süresi, kullanıcılara hızlı indirme ve yükleme hızları sağlar. Bu, video akışı, çevrimiçi oyunlar, uzaktan çalışma ve diğer internet tabanlı faaliyetler için idealdir.