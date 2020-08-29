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Ülke genelinde eş zamanlı dev uygulama! 1.281 kişi yakalandı

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda metruk binalar, alışveriş merkezleri (AVM), fuar ve etkinlik alanları, toplu taşıma yapılan gar/istasyonlar, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahları, elektronik oyun salonları, internet cafeler, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevreler kontrol edildi. Uygulama kapsamında çeşitli suçlardan aranan 1.281 şahıs yakalandı, 2'si çocuk 24 kayıp şahıs bulundu.

Giriş Tarihi: 29.08.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 09:30
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Ülke genelinde eş zamanlı dev uygulama! 1.281 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak TÜRKİYE GÜVEN HUZUR (2020-10) uygulaması gerçekleştirildi.

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Ülke genelinde eş zamanlı dev uygulama! 1.281 kişi yakalandı

Uygulama, 10:00-12:00 saatleri arasında her ilin kendine has özellikleri de dikkate alınarak terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park-bahçeler ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması şeklinde,15:00-18:00 saatleri arasında hedef odaklı risk analizi yapabilen (4+1) seçici personelin de içinde yer aldığı ekipler tarafından vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu, alışveriş merkezleri (AVM), fuar ve etkinlik alanları, kamu binaları (Valilik, okul, hastane vb.) çevreleri ile buralara açılan yollarda düzenlendi.

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Ülke genelinde eş zamanlı dev uygulama! 1.281 kişi yakalandı

21:00-23:00 saatleri arasında ise toplu taşıma yapılan gar/istasyonlar, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında ayrıca alışveriş merkezleri (AVM), elektronik oyun salonları, internet cafe, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevrelerinde gerçekleştirildi.

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Ülke genelinde eş zamanlı dev uygulama! 1.281 kişi yakalandı

Uygulama, 63 bin 591 personel ve 411 dedektör köpeği ile 6 bin 923 noktada düzenlendi.

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Ülke genelinde eş zamanlı dev uygulama! 1.281 kişi yakalandı

TÜRKİYE GÜVEN HUZUR (2020-10) uygulamasında; çeşitli suçlardan aranan 1.281 şahıs yakalandı. 2'si çocuk 24 kayıp şahıs bulundu. 1.488 şahsa adli-idari işlem yapıldı, 336 şahıs gözaltına alındı.