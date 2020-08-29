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Ülke genelinde eş zamanlı dev uygulama! 1.281 kişi yakalandı
Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda metruk binalar, alışveriş merkezleri (AVM), fuar ve etkinlik alanları, toplu taşıma yapılan gar/istasyonlar, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahları, elektronik oyun salonları, internet cafeler, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevreler kontrol edildi. Uygulama kapsamında çeşitli suçlardan aranan 1.281 şahıs yakalandı, 2'si çocuk 24 kayıp şahıs bulundu.
Giriş Tarihi: 29.08.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 09:30
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