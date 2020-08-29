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Haberler Galeri e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı: 2020 MEB sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır?

e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı: 2020 MEB sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. MEB tarafından yapılan açıklama ile 2020 Haziran dönemi öğretmen atama tercihlerinin 28 Ağustos itibarıyla başladığı bildirildi. Adaylar atama tercihlerini e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecek. 2020 Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 MEB sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır? İşte e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı...

Giriş Tarihi: 29.08.2020 09:23 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 09:32
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e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı: 2020 MEB sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2020 Haziran dönemine ilişkin 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen ataması için tercihler alınmaya başlandı. Binlerce öğretmen adayının heyecanla beklediği atamalara ilişkin kontenjan bilgisi de erişime açıldı. 2020 sözleşmeli öğretmenlik tercihlerini yapan adaylar ise sonuçları beklemeye başladı. Peki, 2020 MEB sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır? İşte e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı...

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e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı: 2020 MEB sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2020 Haziran dönemine ilişkin sözleşmeli öğretmen tercihleri 28 Ağustos - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. Adaylar tercihlerini kullanıcı adı ve şifre kullanarak e-devlet sistemi üzerinden yapabilecekler. Tercihlerin 31 Ağustos 2020 tarihi gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlanmış olması gerekiyor.

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e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı: 2020 MEB sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK KONTENJANLARI

2020 Haziran dönemine ilişkin sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları Milli Eğitim Bakanlığı'nın Personel Genel Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı.

KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN...

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e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı: 2020 MEB sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in takvimine göre, 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 1 Eylül'de açıklanacak. Adaylar tercih sonuçlarını kişisel kullanıcı adı ve şifreleri ile e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecekler.

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e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı: 2020 MEB sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır?

60 ALANDA ÖĞRETMEN ATAMASI

Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak.