e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı: 2020 MEB sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. MEB tarafından yapılan açıklama ile 2020 Haziran dönemi öğretmen atama tercihlerinin 28 Ağustos itibarıyla başladığı bildirildi. Adaylar atama tercihlerini e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecek. 2020 Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 MEB sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır? İşte e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı...