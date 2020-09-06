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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ve İçişleri Bakanı Soylu Giresun'da incelemelerde bulundu
Son dakika haberi... Giresun'da sağanak sonucu meydana gelen, 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği sel sonrası kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da sel felaketinin yaşandığı Giresun'da incelemelerini sürdürüyor.
Giriş Tarihi: 06.09.2020 20:15Güncelleme Tarihi: 06.09.2020 20:24