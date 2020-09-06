Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ve İçişleri Bakanı Soylu Giresun'da incelemelerde bulundu

Kayıp kişilerin bulunması amacıyla sürdürülen arama çalışmaları hakkında bilgi alan iki bakan, incelemeleri sırasında çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. Bakanlar, daha sonra yaraların hızla sarıldığı Giresun'un Dereli ilçesine gelerek, burada sürdürülen çalışmaları inceleyip, yetkililerden bilgi aldı. İş yerlerini düzenleyen esnafı da ziyaret eden bakanlar, vatandaş ve esnaf ile sohbet etti.