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İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon! Uykularında yakalandılar

İstanbul'un Esenler, Arnavutköy, Güngören, Bağcılar, Bayrampaşa, Küçükçekmece ilçelerinde operasyon başlatıldı.

Giriş Tarihi: 07.09.2020 08:35 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 08:36
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İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon! Uykularında yakalandılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

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İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon! Uykularında yakalandılar

Özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda, ekipler özel eğitimli narkotik dedektör köpekleriyle söz konusu adreslerde arama yapıyor.

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İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon! Uykularında yakalandılar

Çok sayıda silah ve uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

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İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon! Uykularında yakalandılar

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon! Uykularında yakalandılar

Operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.