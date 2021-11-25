Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan İstanbullulara müjde! 2 metro hattı daha geliyor

Karaismailoğlu, Türkiye'nin 67 ülkenin merkezi konumunda olduğunu ifade ederek, " Türkiye; sadece 4 saatlik uçuş süresiyle, 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar Gayri Safi Milli Hasıla'ya sahip ve 7 trilyon 45 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin de merkezi konumundadır. Bu stratejik konumumuzun bize yüklediği misyon ile ülkemizi; demiryolu başta olmak üzere tüm ulaşım modlarında bölgesel kesişme ve hub noktası haline getiriyoruz.