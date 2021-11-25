Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan İstanbullulara müjde! 2 metro hattı daha geliyor
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Adil Karaismailoğlu, İstanbullulara iki yeni metro müjdesi verdi. Bakan Karaismailoğlu ayrıca uzun vadede demiryolu hat uzunluğunu 28 bin 590 kilometreye çıkarmayı hedeflendiklerini de söyledi.
Giriş Tarihi: 25.11.2021
16:16 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021
17:02
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Büyükçekmece TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen "EURASIA RAIL Fuarı" açılış programına katıldı. Programda bir konuşma yapan Bakan Karaismailoğlu, ekim ayında düzenlenen 12'nci Ulaştırma ve Haberleşme Şurası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, "Ekim ayında Atatürk Havalimanı'nda düzenlediğimiz 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası ile gerek demiryoluna verilen önemi gerekse ulaştırma ve haberleşme alanındaki vizyonumuzu güçlendirdik.
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Geleceği sektörümüzün tüm temsilcileri ile birlikte planladık. Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören ülkemizin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demiryollarında yeni bir atılım başlattık. Demiryolu hatlarımızın limanlara, havaalanlarına, lojistik merkezlere bağlantısını sağlayarak demiryollarımızı kombine taşımacılığa uygun yeni bir anlayışla ele aldık. Projelerimizle sadece doğu-batı hattında değil, kuzey-güney kıyılarımız arasında da demiryolu ulaşımını ekonomiye katkı sağlar hale getirmeyi planladık. Son 19 yılda demiryollarına adeta bir aslan payını vererek 222 milyar lira yatırım yaptık" dedi.
Karaismailoğlu, Türkiye'nin 67 ülkenin merkezi konumunda olduğunu ifade ederek, " Türkiye; sadece 4 saatlik uçuş süresiyle, 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar Gayri Safi Milli Hasıla'ya sahip ve 7 trilyon 45 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin de merkezi konumundadır. Bu stratejik konumumuzun bize yüklediği misyon ile ülkemizi; demiryolu başta olmak üzere tüm ulaşım modlarında bölgesel kesişme ve hub noktası haline getiriyoruz.
Hedeflerimize ulaşmak adına attığımız adımlarda dijitalleşme, çevre, sürdürülebilirlik, karbonsuzlaşma kavramlarını odağımıza alıyoruz. Bu doğrultuda Avrupa'yı 2050 yılında iklim-nötr ilk kıta haline getirmeyi hedefleyen Yeşil Mutabakat'a yönelik Ulusal Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı da yayınladık. Eylem planı çerçevesinde, sürdürülebilir ve akıllı taşımacılık, yeşil denizcilik ve yeşil liman uygulamaları, demir yolu taşımacılığının geliştirilmesini hedefliyoruz" diye konuştu.
Türkiye Cumhuriyet Devlet Demir Yolları'nı dünyanın en gözde işletmesi haline getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Karaismailoğlu, "Orta vadede şu hedefler için çalışacağız. Geliştirilen "Milli Sinyal Sistemini" yaygınlaştırarak marka haline getirilmesi, sinyalli hat oranının yüzde 65'ten yüzde 90'a yükseltilmesi, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından taşınan yıllık yük miktarının 50 milyon tona çıkarılması, TCDD'nin Türkiye'nin en güvenilir ulaşım markası haline getirilmesi, Demiryolu Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planının hazırlanması ile karbon salınımını azaltacak stratejilerin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi, demiryolu hat uzunluğunun 21 bin 130 km'ye çıkarılması, TCDD'nin Avrupa'nın en fazla yük ve yolcu taşıyan markası olması.