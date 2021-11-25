SON DAKİKA! Mehmetçik teröristlerin inlerini darmadağın etti! 67 sığınak imha edildi

SÖZDE CEPHANELİKLERİ DARMADAĞIN EDİLDİ

Açıklamada, operasyonda ele geçirilen malzemeler için ''1 adet RPG-7B roketatar, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 el yapımı düzeneği, 3 el bombası, 2 RPG-7B roketatar mühimmatı, 140 milimetre bomba atar mühimmatı, 2 HK-33 piyade tüfeği şarjörü, 2 G3 piyade tüfeği şarjörü, 5 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 3 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 4 M-16 piyade tüfeği kütüklüğü, 4 AK-47 piyade tüfeği kütüklüğü, 150 M-16 piyade tüfeği fişeği, 166 AK-47 piyade tüfeği fişeği, 1 7,62 milimetre Biksi mühimmatı, 15 kilogram amonyum nitrat, 1 adet ana imla hakkı, 4 el telsizi, 26 RPG-7B roketatar mühimmatına ait harp başlığı muhafaza kutusu, bin 200 metre elektrik kablosu, 2 el dürbünü, 1 jeneratör, 15 büyük tüp, 20 piknik tüpü, 52 çift ayakkabı, 22 leşker kıyafeti, 47 pil bloğu, 309 büyük pil, 12 sırt çantası, 1 akü, 6 el feneri, 9 uyku tulumu, 2 dürbün çantası, 13 örgütsel doküman, 3 bağlantı kablosu, 5 araç şarj cihazı başı, 26 veri aktarım soketi, 20 küçük şişe serum olmak üzere 239 kalem muhtelif miktarlarda örgütsel giyim, temizlik, inşaat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." denildi.