Fener Rum Patrikhanesi'nin karar alma organı Sen Sinod Meclisi, Patrik Baratholomeos'tan sonraki en önemli isim olan 85 yaşındaki Kadıköy Metropoliti Athanasios Papas'ı 'itaatsizlik' gerekçesiyle görevden aldı. Yerine ise 68 yaşındaki Fransa Metropoliti Emanuil Adamakis atandı.