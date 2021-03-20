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20 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul'da Ortodoks Kilisesi'nde tarihi tören: Fransa Metropoliti Emanuil Adamakis görevi devraldı! Yüzlerce kişi katıldı İstanbul'da Ortodoks Kilisesi'nde tarihi tören: Fransa Metropoliti Emanuil Adamakis görevi devraldı! Yüzlerce kişi katıldı
İstanbul'da görevden alınan Kadıköy Metropoliti Athanasios Papas'ın yerine atanan Fransa Metropoliti Emanuil Adamakis, Kadıköy'deki Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen törenle görevi devraldı.
Giriş Tarihi: 20.03.2021 17:47 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 17:49
Fener Rum Patrikhanesi'nin karar alma organı Sen Sinod Meclisi, Patrik Baratholomeos'tan sonraki en önemli isim olan 85 yaşındaki Kadıköy Metropoliti Athanasios Papas'ı 'itaatsizlik' gerekçesiyle görevden aldı. Yerine ise 68 yaşındaki Fransa Metropoliti Emanuil Adamakis atandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
AYİN DÜZENLENDİ
Göreve bugün itibarıyla başlayan Adamakis için, Kadıköy'deki Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi'nde dini ayin düzenlendi.
Ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yanı sıra Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Vlasis, Yunanistan Eğitim Bakan Yardımcısı Zeta Makri, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyanni; Ukrayna, Kudüs, İskenderiye Ortodoks Kilisesi temsilcileri, ABD ve Ukrayna Büyükelçileri, Yunanistan, Ukrayna, Suudi Arabistan, Karadağ ve Fransa Başkonsolosları ile İstanbul'daki Hristiyan toplumunun temsilcileri katıldı.
BARTHOLOMEOS BAŞARILAR DİLEDİ Törende Sen Sinod Meclisi Genel Sekreteri Peder Grigorios, meclisin aldığı görev değişimi kararını okudu. Ardından Patrik Bartholomeos konuşma yaptı.
Yeni metropolitin özgeçmişi ve kendisiyle ilgili bilgi veren Bartholomeos, Kadıköy Metropoliti'nin Ortodoks dünyası için öneminden bahsetti ve yeni metropolite iyi dileklerde bulunarak, görevinde başarılar diledi.