Çanakkale gerdanlığına kavuşuyor! Geri sayım başladı

EKONOMİYE ÖNCÜ OLACAK

Koray Taşdemir/Muhammed Uzun'un haberine göre, 1915 Çanakkale Köprüsü, Türk ekonomisinin lokomotifleri arasında gösteriliyor. Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan yapılan mega projenin üretime etkisi ise 5 milyar 362 milyon euro olarak hesaplandı. Zamandan, akaryakıt tüketiminden ve karbon salınımındaki azalmayla bir yılda 415 milyon euro tasarruf edilecek.