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Çanakkale gerdanlığına kavuşuyor! Geri sayım başladı

Çanakkale'nin gerdanlığına kavuşmasına artık sadece saatler kaldı. Dünyanın 'en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan ve tarihin en prestijli projeleri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü için heyecanlı bekleyiş başladı. Şenlik alanına çevrilen kentin çeşitli noktaları bayraklarla donatıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı proje için özel bir tören alanı oluşturuldu.

Giriş Tarihi: 17.03.2022 12:39 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022 13:06
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Çanakkale gerdanlığına kavuşuyor! Geri sayım başladı

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü açılış bayramını bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılışı yapılacak köprünün hizmete girmesiyle Asya'dan Avrupa'ya geçiş süresi 6 dakikaya inecek. Özellikle sürücülerin yakından ilgilendiği köprü, Avrupa ve Anadolu arasındaki ağır transit trafik yükünü minimize edecek.

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Çanakkale gerdanlığına kavuşuyor! Geri sayım başladı

EKONOMİYE ÖNCÜ OLACAK

Koray Taşdemir/Muhammed Uzun'un haberine göre, 1915 Çanakkale Köprüsü, Türk ekonomisinin lokomotifleri arasında gösteriliyor. Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan yapılan mega projenin üretime etkisi ise 5 milyar 362 milyon euro olarak hesaplandı. Zamandan, akaryakıt tüketiminden ve karbon salınımındaki azalmayla bir yılda 415 milyon euro tasarruf edilecek.

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Çanakkale gerdanlığına kavuşuyor! Geri sayım başladı

BAYRAKLARLA DONATILDI

Tüm hazırlıklarını tamamlayan Gelibolu ve Lapseki, köprü temalı süslemelerle süslendi. Ayrıca, ilçenin giriş ve çıkışları ile ana cadde ve parklar, Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri donatıldı.

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Çanakkale gerdanlığına kavuşuyor! Geri sayım başladı

VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

Çanakkale Köprüsü'nün açılışı nedeniyle otel ve pansiyonlarda büyük yoğunluk yaşandı. Tarihi projeye tanık olmak isteyen çok sayıda ziyaretçi, Gelibolu ve Lapseki'ye akın etti. Kent ve ilçedeki oteller doluluğu adeta tavan yaptı.

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Çanakkale gerdanlığına kavuşuyor! Geri sayım başladı

Çanakkale Boğazı'nın Asya yakasındaki Lapseki ve Avrupa kesiminde yer alan Gelibolu ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Çanakkale Köprüsü'nün büyük bir hizmet olduğunu belirterek, "Çile dönemi bitti artık nefes alacağız" dediler.