Çanakkale gerdanlığına kavuşuyor! Geri sayım başladı
Çanakkale'nin gerdanlığına kavuşmasına artık sadece saatler kaldı. Dünyanın 'en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan ve tarihin en prestijli projeleri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü için heyecanlı bekleyiş başladı. Şenlik alanına çevrilen kentin çeşitli noktaları bayraklarla donatıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı proje için özel bir tören alanı oluşturuldu.
Giriş Tarihi: 17.03.2022 12:39Güncelleme Tarihi: 17.03.2022 13:06