Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal Ankara Şehir Hastanesini ziyaret etti

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Ankara Şehir Hastanesini ziyaret etti. Şmıgal'ı hastanenin hizmet kalitesi, sahip olduğu son teknoloji, fiziki altyapısı ve nitelikli yatak kapasitesi hakkında bilgilendirdi.