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30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kabine toplantısı son dakika açıklaması: Hangi illere seyahat yasağı geldi? Şehirler arası seyahat yasağı gelen iller hangileri? İşte tam liste... Kabine toplantısı son dakika açıklaması: Hangi illere seyahat yasağı geldi? Şehirler arası seyahat yasağı gelen iller hangileri? İşte tam liste...
Son dakika haberi... Şehirler arası seyahat yasağı gelen iller hangileri? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında çıkacak kararlar merak ediliyor. Başkan Erdoğan liderliğinde düzenlenen toplantıdan şehirler arası seyahat yasağının gelip gelmeyeceği sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilim Kurulu tavsiye kararları ve günlük vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle yeni yasakların açıklanması bekleniyor. İşte, Hangi illere seyahat yasağı geldi? Şehirler arası seyahat yasağı gelen iller hangileri? İşte tam liste...
Giriş Tarihi: 30.11.2020 19:12 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 19:21
Hangi illere seyahat yasağı geldi? Şehirler arası seyahat yasağı gelen iller hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mart ve Nisan ayında vaka sayılarının artış gösterdiği dönemde seyahat yasağı dikkat çeken kısıtlamalar arasında bulunuyordu. 30 Kasım tarihinde düzenlenen kabine toplantısında seyahat yasağının gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan alınan kararlar açıklanacak. Milyonlarca vatandaş seyahat kısıtlaması getirilen illeri sorgulamaya başladı. İşte, hangi illere seyahat yasağı geldi? Şehirler arası seyahat yasağı gelen iller hangileri? İşte tam liste...
GALERİ DEVAM EDİYOR HANGİ İLLERE SEYAHAT YASAĞI GELDİ? ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI GELEN İLLER HANGİLERİ?
Kabine toplantısı kararları henüz açıklanmadı. Toplantının ardından Başkan Erdoğan yeni kararları açıklayacak. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.
EN KRİTİK İKİNCİ YASAK ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI OLABİLİR? İSTANBUL'DA SEYAHAT YASAĞI OLACAK MI?
Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak Bakanlar Kurulu toplantısında hafta sonu sokağa çıkma yasağının genişletilmesi bazı şehirlerde hafta içi sokağa çıkma yasağı getirilmesinin yanı sıra şehirler arası seyahat yasağı da gündemde. Koronavirüs vaka artış oranının yüksek olduğu yerlerde seyahat kısıtlaması gelebilir.
Vaka sayıları birlikte vefatların da yüksek olduğu İzmir, İstanbul, Çanakkale, Aydın, Artvin, Adana, Edirne, Ordu, Trabzon, Zonguldak, Osmaniye, Bursa, Ankara gibi şehirlerde seyahat yasağı getirilebilir. Öte yandan 65 yaş üstü kişiler ile 20 yaş altı kişiler için de sokağa çıkma yasağı saatlerinde değişikliğe gidilebilir.
ÇARŞI VE PAZARLARDA KISITLAMA GELEBİLİR
Bilindiği gibi koronavirüsün tırmanışa geçtiği günlerde alınan kararla özellikle büyük şehirler başta olmak üzere işlek cadde, meydan ve pazar yerlerine HES kodu olmayanların girmesi yasaklanmıştı. Kabine toplantısında bu kısıtlamanın genele yayılması ve tüm illerde yeni tedbirler kapsamında pazar, çarşı ve iş hanları gibi noktalarda Hayat Eve Sığa (HES) kodu olmayanların alana girme yasağı gündemde.