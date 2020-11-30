Son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor? 30 Kasım yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?

Yasaklar ne zaman başlıyor? 30 Kasım yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan kabineden çıkacak kararlar bekleniyor. Birçok yasağın gündeme geleceği toplantının ardından yeni koronavirüs tedbirlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Milyonlarca vatandaşın kitlendiği açıklamanın tüm detaylarını sizler için yazımızda derledik. İşte, yasaklar ne zaman başlıyor? 30 Kasım yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?