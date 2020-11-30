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Son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor? 30 Kasım yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?
30 Kasım yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine toplantısında çıkacak kararlar merak ediliyor. Sokağa çıkma kısıtlaması, seyahat yasağı ve bazı mekanların kapanması gibi yeni yasakların ele alındığı toplantının ardından vatandaşlar tedbirlerin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. İşte, yasaklar ne zaman başlıyor? 30 Kasım yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?
Giriş Tarihi: 30.11.2020 19:53 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 20:18
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Son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor? 30 Kasım yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?
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Son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor? 30 Kasım yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?
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Son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor? 30 Kasım yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?
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Son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor? 30 Kasım yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?
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Son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor? 30 Kasım yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?