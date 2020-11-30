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Haberler Galeri Son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor? 30 Kasım yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?

Son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor? 30 Kasım yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?

30 Kasım yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine toplantısında çıkacak kararlar merak ediliyor. Sokağa çıkma kısıtlaması, seyahat yasağı ve bazı mekanların kapanması gibi yeni yasakların ele alındığı toplantının ardından vatandaşlar tedbirlerin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. İşte, yasaklar ne zaman başlıyor? 30 Kasım yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?

Giriş Tarihi: 30.11.2020 19:53 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 20:18
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Son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor? 30 Kasım yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?
Son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor? 30 Kasım yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?

Yasaklar ne zaman başlıyor? 30 Kasım yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan kabineden çıkacak kararlar bekleniyor. Birçok yasağın gündeme geleceği toplantının ardından yeni koronavirüs tedbirlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Milyonlarca vatandaşın kitlendiği açıklamanın tüm detaylarını sizler için yazımızda derledik. İşte, yasaklar ne zaman başlıyor? 30 Kasım yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?

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Son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor? 30 Kasım yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?
Son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor? 30 Kasım yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?

YASAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? 30 KASIM YENİ KORONAVİRÜS YASAKLARI YARIN MI, BU HAFTA MI BAŞLIYOR?

Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden itibaren uygulanacağını bildirdi.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir. Kısıtlamalar salı gününden itibaren başlayacak.

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Son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor? 30 Kasım yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?
Son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor? 30 Kasım yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?

HAFTA İÇİ DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ? İSTANBUL'DA HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI...

Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda akşamki Kabine Toplantısı oldukça önem taşıyor. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak Bakanlar Kurulu'nda sokağa çıkma yasağının hafta için de geçerli olması, seyahat yasağı, E-bileklik uygulaması gibi konular değerlendirilecek.

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Son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor? 30 Kasım yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?
Son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor? 30 Kasım yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA RİSKLİ İLLERİ AÇIKLAMIŞTI! SON DAKİKA KARARI...

Adana, Hatay, Edirne, Artvin, Kırklareli, Ordu, Çanakkale, Aydın, Trabzon, Zonguldak, Tokat, Osmaniye, Mersin, Muğla, Samsun, Ankara, İzmir, Bursa ve İstanbul illerinde vaka sayısının arttığı ve söz konusu şehirler için hafta içi de belli saatlerde sokağa çıkma yasağı olabileceği ifade ediliyor.

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Son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor? 30 Kasım yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?
Son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor? 30 Kasım yeni koronavirüs yasakları yarın mı, bu hafta mı başlıyor?

Koronavirüste 2 haftalık kısmi yasaklara rağmen koronavirüs vaka ve ölümlerinde azalma görülmedi. Bu kapsamda yeni tedbirlerine gündeme alınacağı kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde koronavirüs gündemiyle yapılacak toplantıdan kovid-19 salgınıyla ilgili alınacak yeni tedbirler çıkacak. Kabine kararlarını Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçerek bizzat açıklayacak.