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Haberler Galeri UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE | 1 Eylül 2023 Ülke puanı sıralamasında TÜRKİYE kaçıncı sırada, yükseldi mi?

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE | 1 Eylül 2023 Ülke puanı sıralamasında TÜRKİYE kaçıncı sırada, yükseldi mi?

"UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?" sorusu aramama motorlarında hız kazandı. Galatasaray 2 maçta da Molde'yi yenerek adını UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yazdırdı. Gözler, UEFA Konferans Ligi'ne çevrildi. Fenerbahçe, evinde 5-1 yendiği Twente'yi rövanş maçında da 1-0 mağlup ederek adını gruplara yazdırmayı başardı. Art arda alınan kazanımların ardından ülkemiz bir basamak daha yükseldi. İşte, UEFA ülke puanı sıralaması güncel tablo!

Giriş Tarihi: 01.09.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023 09:56
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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE | 1 Eylül 2023 Ülke puanı sıralamasında TÜRKİYE kaçıncı sırada, yükseldi mi?

Türkiye'nin UEFA ülke puanı, futbolseverler tarafından araştırılıyor. Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden 4 temsilcimizden Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gruplara kalmayı başardı ve alınan sonuçlar sonrası Türkiye'nin ülke puanı yükselişe geçti. İşte, UEFA ülke puanı sıralaması güncel tablo 2023!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE | 1 Eylül 2023 Ülke puanı sıralamasında TÜRKİYE kaçıncı sırada, yükseldi mi?

ÜLKE PUANINDA BİR BASAMAK DAHA YÜKSELDİK!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gruplarına aldığı Molde galibiyeti ile kalması, ülke puanı sıralamasındaki yükselişimizi sürdürmemizi sağladı.

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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE | 1 Eylül 2023 Ülke puanı sıralamasında TÜRKİYE kaçıncı sırada, yükseldi mi?

Karşılaşma öncesi Türkiye, 30.850 puan ile 10. sırada yer alırken önündeki rakibi İskoçya'nın 31.650 puanı bulunuyordu.

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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE | 1 Eylül 2023 Ülke puanı sıralamasında TÜRKİYE kaçıncı sırada, yükseldi mi?

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM! TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

1 - İngiltere: 89.053

2 - İspanya: 75.927

3 - İtalya: 71.569

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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE | 1 Eylül 2023 Ülke puanı sıralamasında TÜRKİYE kaçıncı sırada, yükseldi mi?

4 - Almanya: 69.624

5 - Hollanda: 54.000

6 - Fransa: 52.247