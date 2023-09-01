UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE | 1 Eylül 2023 Ülke puanı sıralamasında TÜRKİYE kaçıncı sırada, yükseldi mi?

"UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?" sorusu aramama motorlarında hız kazandı. Galatasaray 2 maçta da Molde'yi yenerek adını UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yazdırdı. Gözler, UEFA Konferans Ligi'ne çevrildi. Fenerbahçe, evinde 5-1 yendiği Twente'yi rövanş maçında da 1-0 mağlup ederek adını gruplara yazdırmayı başardı. Art arda alınan kazanımların ardından ülkemiz bir basamak daha yükseldi. İşte, UEFA ülke puanı sıralaması güncel tablo!