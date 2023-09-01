İmamoğlu'nun reklamını görenler şoke oldu: Gösterilen mavi gerçekte kapkara! Haliç kirlilikle boğuşuyor!

2019 yılından bu yana bir türlü temizlenmeyen Haliç, megakentlilerin kanayan yarısı haline geldi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun reklam filmlerinde berraklığı ve temizliğiyle ön plana çıkan Haliç'i görmeye giden vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında adete şoke oldu. Kirlilik nedeniyle kapkara akan Haliç, yaydığı kötü kokuyla da İstanbulluları rahatsız ediyor.

Giriş Tarihi: 01.09.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023 11:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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