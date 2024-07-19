Uçuşlar iptal mi edildi, son durum ne? Uçak seferleri ne oldu, nasıl yapılacak? 19 Temmuz THY, AJET, Pegasus yurt içi, yurt dışı uçuş sorgulama
Dünya genelinde büyük bir yazılım sorunu hava yollarını olumsuz etkiliyor. Teknik aksaklıklar nedeniyle birçok uçuş iptal edilmiş veya ertelenmiş durumda. Yolcular, uçuşlarının iptal edilip edilmediğini öğrenmek için hava yolu şirketlerinin resmi web siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden güncel bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Peki, uçuşlar iptal mi edildi, neler yaşandı? Uçak seferleri nasıl devam edecek? İşte 19 Temmuz uçuş seferi sorgulama hakkında bilmeniz gerekenler!
ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024
13:07
Güncelleme: 19.07.2024
13:24
Dünya genelinde yaşanan büyük bir yazılım arızası, havayolu şirketlerini de etkisi altına aldı. Birçok uçuş teknik aksaklıklar nedeniyle iptal edilirken, bazı uçuşlar da ertelendi. Uçuşlarının durumunu öğrenmek isteyen yolcular ise hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve mobil uygulamalarına akın ediyor. Yaşanan aksaklıkların 19 Temmuz Salı günü uçak seferlerini de etkilemesi bekleniyor. Uzmanlar, yolcuların seyahatlerinden önce mutlaka uçuş bilgilerini kontrol etmeleri konusunda uyarıyor. Peki, uçuşlar iptal mi edildi, neler yaşandı? Uçak seferleri nasıl gerçekleştirilecek? İşte 19 Temmuz uçuş seferi sorgulama hakkında tüm detaylar!
Dünya Genelinde Yazılım Arızası Havacılığı Vurdu!
İstanbul: Dünya genelinde birçok sektörü etkisi altına alan yazılım kaynaklı problem, havayolu şirketlerini de vurdu. Biletleme ve rezervasyon sistemlerinde yaşanan aksamalar nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), bazı seferlerini iptal etme kararı aldı.
THY'den Açıklama:
Konuyla ilgili Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Değerli yolcularımız, Dünyada farklı sektörlerden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı problemin çözümü doğrultusunda operasyon yoğunluğumuzu düşürmek için çalışmalar yapmaktayız. Uçuşlarda aksama yaşanmaması adına bazı seferler iptal edilecek olup, uçuşlarımız en kısa sürede kademeli olarak normal seyrine dönecektir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Bakan Uraloğlu'ndan 'Siber Saldırı Değil' Açıklaması
Yaşanan aksaklığa ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da bir açıklama yaptı. Uraloğlu, "Zarara uğrayan kurumlarla irtibata geçtik, aksaklığın önemli bir kısmını atlattığımızı söyleyebilirim. Birkaç saat içinde sistem vatandaşı etkileyen durumdan çıkartılmış olur. İlgili kurumlarımızla iletişim halindeyiz. Bir siber saldırı söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.
Microsoft 365'te Büyük Arıza!
Yaşanan aksaklığın kaynağının Microsoft 365 uygulamalarında meydana gelen bir arıza olduğu belirtiliyor. Arıza nedeniyle özellikle İngiltere ve İrlanda'da havaalanları, bankalar ve medya kuruluşları başta olmak üzere birçok alanda hizmetler aksadı.