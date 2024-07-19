Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan net mesaj: 2028 yılına da çok güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğiz

Bir gazetecinin, dün yaptığı açıklamasındaki "TOKİ aylık taksitlerinde TÜFE oranını referans alarak artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk" ifadelerine ilişkin sorusu üzerine Kurum, bunun yaklaşık 180 bin vatandaşı ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi.

Vatandaşın lehine yapılacak işlerin kararını Cumhurbaşkanı'nın onayıyla almaya devam ettiklerini ifade eden Kurum, ekonominin düzelmesiyle bunun da rayına gireceğini düşündüklerini belirtti.