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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan net mesaj: 2028 yılına da çok güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da düzenlenen "Koordinasyon Toplantısı" sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurum, toplumun tüm kesimlerinin rahat ve huzurlu bir şekilde yaşayabileceği o asgari standardı sağlayacakları adımları atmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Bu çerçevede TOKİ Başkanlığımızla TOKİ'ye borçlu olan, TOKİ'den sosyal konut almış vatandaşlarımızın Sayın Cumhurbaşkanı'mızın onayıyla yüzde 49 olması gereken artışı yüzde 50 indirim yapmak suretiyle yüzde 24,73 oranında yapılmasının kararını aldık. Yüzde 50 bu manada vatandaşlarımıza indirim yaptık. Vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. El ele, kol kola inşallah 2028 yılına da çok güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Giriş: 19.07.2024 18:05
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan Özgür Özel’e yanıt: Tek yaptıkları deprem üzerinden siyasi polemik üretmek

Bakan Kurum, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Koordinasyon Toplantısı" sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan Özgür Özel’e yanıt: Tek yaptıkları deprem üzerinden siyasi polemik üretmek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin grup toplantısındaki konuşmasında kendisine yönelik ifadelerinin sorulması üzerine Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu görevi tevdi etmesinin üzerinden 16 gün geçtiğini, bugün 9'uncu ili ziyaret ettiklerini söyledi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan Özgür Özel’e yanıt: Tek yaptıkları deprem üzerinden siyasi polemik üretmek

6 Şubat' 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin vatandaşlara verdikleri sözü tutmak için gece gündüz gayret gösterdiklerini ifade eden Kurum, tüm ekip olarak 11 ilde 14 milyon vatandaşın mutlu olması, geleceğe güvenle bakması için bir dakikayı, bir saniyeyi dahi değerli görerek çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan Özgür Özel’e yanıt: Tek yaptıkları deprem üzerinden siyasi polemik üretmek

Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hep, 'Deprem bölgesindeki vatandaşımızın yüzü gülmeden biz gülmeyeceğiz, onlar evinde rahat ve huzurlu yaşamadığı sürece biz evimizde rahat etmeyeceğiz' dedik. Anlaşılan bu uğraşımızdan, bu gayretimizden Sayın Özgür Özel rahatsız olmuş. Hep aynı siyaset. Bal yapmayan arı gibi bu anlayış. Vatandaşa çözüm üretmek, vatandaşın sorunlarını çözmek, vatandaşların dertleriyle dertlenmek yerine tek yaptıkları deprem üzerinden siyasi polemik üretmek. Sayın Özgür Özel'e tavsiyemiz gelsin burada depremzede kardeşlerimizin mutluluğuna ortak olsun. Hep söyledik; biz depremi siyaset üstü göreceğiz, bu anlayışla çalışacağız, Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde daha önceki afetlerde ne yaptıysak kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden milletimizi kucaklayarak sahada sorunlarını dinleyerek, çözmeye devam edeceğiz. Sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz. Deprem bölgesinde tek bir çakılı çivileri olmadı. Afetzede kardeşlerimiz için hiçbir destek vermediler. Polemik üreteceklerine gelsinler burada işin ucundan tutsunlar. 'Depremzedelere bedava konut yapacağız, belediyelerimizle bu işleri yapacağız' diye meydanlarda boş vaatler veriyorlardı. Gelsinler deprem bölgesinde vatandaşımızın lehine işler yapsınlar. Sayın Özgür Özel'in boş polemikleriyle hiçbir zaman işimiz olmadı, bundan sonra da olmayacak. Biz insan odaklı üretimimizle Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hizmet yapmaya devam edeceğiz."

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan Özgür Özel’e yanıt: Tek yaptıkları deprem üzerinden siyasi polemik üretmek

Bir gazetecinin, dün yaptığı açıklamasındaki "TOKİ aylık taksitlerinde TÜFE oranını referans alarak artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk" ifadelerine ilişkin sorusu üzerine Kurum, bunun yaklaşık 180 bin vatandaşı ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi.

Vatandaşın lehine yapılacak işlerin kararını Cumhurbaşkanı'nın onayıyla almaya devam ettiklerini ifade eden Kurum, ekonominin düzelmesiyle bunun da rayına gireceğini düşündüklerini belirtti.