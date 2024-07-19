Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan net mesaj: 2028 yılına da çok güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğiz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da düzenlenen "Koordinasyon Toplantısı" sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurum, toplumun tüm kesimlerinin rahat ve huzurlu bir şekilde yaşayabileceği o asgari standardı sağlayacakları adımları atmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Bu çerçevede TOKİ Başkanlığımızla TOKİ'ye borçlu olan, TOKİ'den sosyal konut almış vatandaşlarımızın Sayın Cumhurbaşkanı'mızın onayıyla yüzde 49 olması gereken artışı yüzde 50 indirim yapmak suretiyle yüzde 24,73 oranında yapılmasının kararını aldık. Yüzde 50 bu manada vatandaşlarımıza indirim yaptık. Vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. El ele, kol kola inşallah 2028 yılına da çok güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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