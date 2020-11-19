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19 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Ücretsiz tablet ve bilgisayar başvurusu nereden, nasıl yapılır? MEB bedava tablet başvuru formu... Ücretsiz tablet ve bilgisayar başvurusu nereden, nasıl yapılır? MEB bedava tablet başvuru formu...
Ücretsiz tablet ve bilgisayar başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarında yeniden artış yaşanması sonrasında koronavirüs tedbirleri açıklandı. Başkan Erdoğan açıklamaları sonrasında okullar yıl sonuna kadar yüz yüze eğitime ara vererek online eğitim sistemine geçti. Maddi durumu el vermeyen öğrencilere bilgisayar ve tablet yardımı ise sürüyor. Başvuru yapmak isteyenler ise detayları araştırıyor. İşte, ücretsiz tablet ve bilgisayar başvurusu nereden, nasıl yapılır? MEB bedava tablet başvuru formu...
Giriş Tarihi: 19.11.2020 19:25 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 19:31
Ücretsiz tablet ve bilgisayar başvurusu nereden, nasıl yapılır? MEB bedava tablet başvuru formu var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların yeniden online eğitim sistemine geçiş yapmasının ardından, ücretsiz tablet ve bilgisayar başvuru formu sorgulanmaya devam ediyor. MEB 500 bin tablet başvurusu sonrası 30 bin tablet dağıtımıyla ilgili yeni açıklama yapıldı. İşte, ücretsiz tablet ve bilgisayar başvurusu nereden, nasıl yapılır? MEB bedava tablet başvuru formu...
GALERİ DEVAM EDİYOR MEB TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tablet dağıtımıyla ilgili şunları ifade etti;
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatifler aracılığıyla gönderilen 60 bin tablet bilgisayarı, resmî veriler ışığında hazırlamış olduğumuz dağıtım stratejisine göre öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırdığımızı daha önceden sizlerle paylaşmıştık.
Dağıtımlarımız, destek kampanyaları ve tedarik süreçleriyle eş zamanlı olarak devam etmektedir. 30 bin tableti daha 10 gün içinde öğrencilerimize ulaştırmış olacağız. Dağıtımını gerçekleştireceğimiz 500 bin tablet bilgisayarın tedarik süreci tamamlanmakta olup yıl sonuna kadar öğrencilerimize teslim etmiş olacağız. Paydaşlarımızın da desteğiyle mümkün olan en kısa sürede ihtiyacı olan öğrencilerimizin tamamına ulaşmayı hedefliyoruz.
ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için hazırlanan dağıtım stratejisiyle hareket edilecek.Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.
BELEDİYELERİN TABLET BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR
Bazı belediyeler de tablet kampanyası düzenlemeye başladılar. Belediyeler tarafından sağlanan tablet başvurusu için öğrenci adı soyadı, adresi bilgileri, veli bilgileri, okul sınıf bilgilerinin yazılması gerekiyor. İnternet üzerinden sağlanan başvuru formu tamamlandıktan sonra ücretsiz tablet başvuru işlemi gerçekleşiyor.