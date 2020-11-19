Ücretsiz tablet ve bilgisayar başvurusu nereden, nasıl yapılır? MEB bedava tablet başvuru formu var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların yeniden online eğitim sistemine geçiş yapmasının ardından, ücretsiz tablet ve bilgisayar başvuru formu sorgulanmaya devam ediyor. MEB 500 bin tablet başvurusu sonrası 30 bin tablet dağıtımıyla ilgili yeni açıklama yapıldı. İşte, ücretsiz tablet ve bilgisayar başvurusu nereden, nasıl yapılır? MEB bedava tablet başvuru formu...