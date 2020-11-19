Son dakika: Yarın yasak olacak mı, kimleri kapsıyor? 20, 21, 22 Kasım'da sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 20:00'dan sonra...

Yarın yasak olacak mı, kimleri kapsıyor? Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Hafta sonları saat 10:00 ile 20:00 saatleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması için detaylar paylaşıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge sonrasında yasağın hangi saatlerde başlayacağı ve hangi mekanların kapanacağına yönelik detaylar vatandaşlara duyuruldu. Yarın yasak olacak mı, kimleri kapsıyor? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, yarın yasak olacak mı, kimleri kapsıyor? 20, 21, 22 Kasım'da sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 20:00'dan sonra...