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19 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Yarın yasak olacak mı, kimleri kapsıyor? 20, 21, 22 Kasım'da sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 20:00'dan sonra... Son dakika: Yarın yasak olacak mı, kimleri kapsıyor? 20, 21, 22 Kasım'da sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 20:00'dan sonra...
Yarın yasak olacak mı, kimleri kapsıyor? Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Hafta sonları saat 10:00 ile 20:00 saatleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması için detaylar paylaşıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge sonrasında yasağın hangi saatlerde başlayacağı ve hangi mekanların kapanacağına yönelik detaylar vatandaşlara duyuruldu. Yarın yasak olacak mı, kimleri kapsıyor? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, yarın yasak olacak mı, kimleri kapsıyor? 20, 21, 22 Kasım'da sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 20:00'dan sonra...
Giriş Tarihi: 19.11.2020 19:03 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 19:14
Yarın yasak olacak mı, kimleri kapsıyor? 20, 21, 22 Kasım'da sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamaları sonrasında yasakların detayları sorgulanmaya başladı. 20 yaş altı, 65 yaş üstü ve tüm vatandaşları kapsayan yeni tedbirler ve yasaklar hakkında detaylar gündemin ilk sırasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen yazıda yarın başlayacak tüm kısıtlamalar için detaylar paylaşıldı. İşte, yarın yasak olacak mı, kimleri kapsıyor? 20, 21, 22 Kasım'da sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 20:00'dan sonra...
GALERİ DEVAM EDİYOR YARIN YASAK OLACAK MI, KİMLERİ KAPSIYOR?
İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgeye göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde uygulanacak.Cumartesi ve Pazar günü sınırlama devam edecek. Sokağa çıkma yasağı saatleri akşam 20:00 ile sabah 10:00 arasında olacak.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabilecekler.
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
İçişleri Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirlerinin uygulanması için valiliklere gönderilen genelgede, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbirin uygulamaya alındığı anımsatıldı.
Kovid-19'un yayılımı ve bulaşmasında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığına, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde ciddi yükseliş görülmesi nedeniyle yeni tedbirlerin alındığına işaret edilen genelgede, Türkiye'de de kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlendiği vurgulandı.
Yeni tedbirler cuma günü saat 20.00'den itibaren geçerli olacak