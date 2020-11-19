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Klozete oturdu, kanlar içinde kaldı! Çıkan şey dehşete düşürdü...

Klozete oturdu, kanlar içinde kaldı! Çıkan şey dehşete düşürdü. Tayland'da yaşanan olay pes artık dedirtti. Öyle ki, tuvaletini yapmak için klozete oturann 18 yaşındaki bir genç, ömür boyu unutamayacağı bir olay yaşadı. Klozete oturan 18 yaşındaki genç, birkaç dakika sonra büyük bir acı hissederek yerinden sıçradı. Klozete baktığında ise hayatının şokunu yaşadı. İşte, günün en çok konuşulan görüntüleri...

Giriş Tarihi: 19.11.2020 19:45 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 19:48
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Klozete oturdu, kanlar içinde kaldı! Çıkan şey dehşete düşürdü...

18 yaşındaki Siraphop Masukarat adlı genç, tuvaletini yapmak üzere klozete oturduğunda, cinsel organında ani bir acı hissetti.

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Klozete oturdu, kanlar içinde kaldı! Çıkan şey dehşete düşürdü...

KANLAR İÇİNDE KALDI

Korkuyla yerinden fırlayan genç, klozette bir yılan olduğunu gördüğünde ise hayatının şokunu yaşadı. Bir buçuk metre uzunluğundaki yılanın soktuğu genç, kanlar içerisinde kaldı.

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Klozete oturdu, kanlar içinde kaldı! Çıkan şey dehşete düşürdü...

Yaralarının tedavi alınması için hemen Bang Yai Hastanesi'ne kaldırılan gence üç dikiş atıldı. Yılan saldırısı nedeniyle herhangi bir bakteri bulaşmaması için antibiyotik tedavisine başlandı.

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Klozete oturdu, kanlar içinde kaldı! Çıkan şey dehşete düşürdü...

"YILAN BÜYÜK DEĞİLDİ AMA CANIM ÇOK ACIDI"

Siraphop, "Tuvalet ihtiyacımı gidermek isterken birkaç dakika sonra ani bir acı hissettim. Klozete baktığımda ise içinde bir yılan olduğunu gördüm.

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Klozete oturdu, kanlar içinde kaldı! Çıkan şey dehşete düşürdü...

Yılan çok büyük değildi ama canımı çok acıttı. Umarım en kısa zamanda sağlığıma kavuşabilirim." ifadelerini kullandı.