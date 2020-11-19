Klozete oturdu, kanlar içinde kaldı! Çıkan şey dehşete düşürdü...

Klozete oturdu, kanlar içinde kaldı! Çıkan şey dehşete düşürdü. Tayland'da yaşanan olay pes artık dedirtti. Öyle ki, tuvaletini yapmak için klozete oturann 18 yaşındaki bir genç, ömür boyu unutamayacağı bir olay yaşadı. Klozete oturan 18 yaşındaki genç, birkaç dakika sonra büyük bir acı hissederek yerinden sıçradı. Klozete baktığında ise hayatının şokunu yaşadı. İşte, günün en çok konuşulan görüntüleri...