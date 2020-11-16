ARA TATİLDEN SONRA OKULLAR AÇILACAK MI?

Okulların yeniden kapanıp kapanmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Milli Eğitim Ziya Selçuk, en son yaptığı açıklamada, tüm sınıflar için yüz yüze eğitime ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Bugün (13 Kasım) ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte (23 Kasım) hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Maskeni tak, çünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var." dedi.