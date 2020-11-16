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16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB açıkladı: Ara tatil kaç gün sürecek? Okullar ne zaman açılıyor? 2020-2021 Kasım tatili ne zaman bitecek? MEB açıkladı: Ara tatil kaç gün sürecek? Okullar ne zaman açılıyor? 2020-2021 Kasım tatili ne zaman bitecek? Okullarda yılın ilk ara tatili başladı. 2020-2021 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatiline çıkan öğrenciler, ara tatilin kaç gün süreceğini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, ara tatil kaç gün sürecek? Okullar ne zaman açılıyor? 2020-2021 Kasım tatili ne zaman bitecek? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 16.11.2020 15:41 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 15:49
Ara tatil kaç gün sürecek? Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında yüz yüze eğitim başlamıştı. Kademeli olarak başlayan yüz yüze eğitimin ardından okullarda ilk ara tatil dönemi başladı. Sınavlara hazırlıklarını sürdüren öğrenciler ara tatilin kaç gün süreceğini ve ne zaman biteceğini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2020-2021 tatil takvimini yazımızda ele aldık. Peki, ara tatil kaç gün sürecek? Okullar ne zaman açılıyor? 2020-2021 Kasım tatili ne zaman bitecek? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?
2020-2021 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili 13 Kasım'da başladı. Hafta sonu tatilleri ile birlikte öğrenciler 9 gün ara tatil yapacka ve 23 Kasım'da yeniden ders başı yapacaklar.
ARA TATİLDEN SONRA OKULLAR AÇILACAK MI?
Okulların yeniden kapanıp kapanmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Milli Eğitim Ziya Selçuk, en son yaptığı açıklamada, tüm sınıflar için yüz yüze eğitime ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Selçuk yaptığı açıklamada,
"Bugün (13 Kasım) ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte (23 Kasım) hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Maskeni tak, çünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var." dedi. OKULLAR TEKRAR KAPANACAK MI?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Avrupa'da ekim sonuna doğru kısıtlamaların geldiğini; ancak okullarla ilgili kapanmanın hiçbir ülkede bildirilmediğini söyledi. Tezer,
"Ailelere büyük işler düşüyor. Aile pozitif çıkıp bazen çocuklarını okula gönderebiliyor. Pozitif çıkan aileler ya da yakın çevresinde çocuğun temas ettiği çevrede pozitiflik varsa lütfen çocuklarını okullara göndermesinler, karantina altında kalsınlar. Biz bunları sağladığımız sürece Türkiye'de de tüm Avrupa'da olduğu gibi okullar en son kapatılacak kurumlar olacaktır; ama halk, aileler kurallara uymazsa elbette ki okullarda da vaka sayıları artarak devam ederse tekrar kapatılması gündeme gelecektir." dedi. YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
2020-2021 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 tarihinde başlayacak. Yarıyıl tatili 5 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.