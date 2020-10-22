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22 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Ücretsiz tablet başvuru linki ve ekranı! MEB ve belediyeler tarafından ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Ücretsiz tablet başvuru linki ve ekranı! MEB ve belediyeler tarafından ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?
MEB 500 bin tablet başvurusu ihtiyaç sahibi ailelere sağlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek dağıtımın detayları belli oldu. MEB haricinde bazı belediyelerde başvuru ekranı sağlayarak destekte bulunuyor. Online eğitim sürecinde evden eğitim görecek öğrencilere sağlanacak destekten yararlanmak isteyenler başvurularını sürdürüyor. İşte, MEB ve belediyeler tarafından ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 22.10.2020 16:51 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 17:00
Ücretsiz tablet başvuru linki ve ekranı var mı? MEB ve belediyeler tarafından ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 12 Ekim tarihinde açıkladıkları kriterlerin geçerli olduğunu vurgulayarak, "'Kriterler doğrultusunda illerde okullar marifetiyle tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor ve peyderpey devam edecek.' dedi. Ücretsiz tabletler İl milli eğitim müdürlükleri tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. İşte, MEB ve belediyeler tarafından ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için hazırlanan dağıtım stratejisiyle hareket edilecek.
Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.
BELEDİYELERİN TABLET BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR
Bazı belediyeler de tablet kampanyası düzenlemeye başladılar. Belediyeler tarafından sağlanan tablet başvurusu için öğrenci adı soyadı, adresi bilgileri, veli bilgileri, okul sınıf bilgilerinin yazılması gerekiyor. İnternet üzerinden sağlanan başvuru formu tamamlandıktan sonra ücretsiz tablet başvuru işlemi gerçekleşiyor.
BAĞCILAR BELEDİYESİ TABLET KAMPANYASI MEB TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı'da Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu'nda eğitim öğretim sürecinin ikinci aşamasının başlaması nedeniyle düzenlenen törene katılmıştı. 12 Ekim'de yaptığı açıklamada tabletlerin dağıtımıyla ilgili kriterleri daha önce açıkladıklarını anımsatan Selçuk, "Kriterler doğrultusunda illerde okullar marifetiyle tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor ve peyderpey devam edecek. Elbette sadece bununla kalmıyoruz biliyorsunuz 13 bine yakın EBA destek merkezi kurduk. EBA destek merkezlerinde her birinde 8, 10 bilgisayarın olduğu bir eğitim ortamı var. Çocuklar kendi okullarına değil istediği EBA Destek Merkezi olan evine en yakın okula başvurup gidip bu merkezde istediği kadar çalışabilir, destek alabilir. Burada öğretmenlerimiz de var. Onlar da yardımcı olurlar." dedi.