KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "GSB Yurtları, öğrenim kredileri ve burs başvuruları ile ilgili gelişmeler sosyal medya hesaplarımız ve Web sitemizde duyurulacaktır. Farklı kaynaklara itibar etmeyiniz. Yurt başvuru tarihleri Yükseköğretim Kurulu ve Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda belli olacaktır." dedi.

Şu anda KYK yurt ve burs başvuruları için resmi bir tarih verilmedi. KYK tarafından başvuru tarihleri açıklandığında ahaber.com.tr üzerinden duyurulacak.