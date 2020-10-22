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22 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri GSB'den resmi açıklama geldi: KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? 2020 KYK başvuru tarihleri belli oldu mu? GSB'den resmi açıklama geldi: KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? 2020 KYK başvuru tarihleri belli oldu mu? Son dakika... KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? Üniversitelerde 2020-2021 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala KYK yurt ve burs başvuru tarihleri araştırılmaya devam ediyor. Konu ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? 2020 KYK başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 22.10.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 16:30
Son dakika... KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından her yıl öğrencilere burs ve kredi imkanı sağlanıyor. Bunların yanı sıra KYK yurtlarında barınma imkanı sunuluyor. Kayıt yaptırdıkları üniversitelere yakın konumda bulunan KYK yurtlarına başvuru yapmak isteyen öğrenciler, üniversitelerde yüz yüze eğitim kararının ardından detayları araştırmaya başladılar. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? 2020 KYK başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda,
"GSB Yurtları, öğrenim kredileri ve burs başvuruları ile ilgili gelişmeler sosyal medya hesaplarımız ve Web sitemizde duyurulacaktır. Farklı kaynaklara itibar etmeyiniz. Yurt başvuru tarihleri Yükseköğretim Kurulu ve Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda belli olacaktır." dedi.
Şu anda KYK yurt ve burs başvuruları için resmi bir tarih verilmedi. KYK tarafından başvuru tarihleri açıklandığında ahaber.com.tr üzerinden duyurulacak.
2020 KYK BURSU NE KADAR?
2020 yılında KYK burs ücreti 550 lira, Öğrenim kredisi ise Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanıyor.
2020 KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?
2019-2020 eğitim öğretim yılında KYK yurtlarında aylık yurt ücreti 200 TL olmakla birlikte, yüksek standartlı KYK yurtlarının aylık ücreti ise 215-340 TL arasında değişiyor. K.K.T.C'de bulunan KYK yurtlarında ise aylık ücret 400 TL.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
Özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak.